Chi è Oleg Tatarov, “l’avvocato del diavolo” di Zelensky

La sua nomina nel 2011 da parte di Yanukovich certifica la scalata dell’avvocato Tatarov nella cerchia del potere ucraino. In questi anni stabilisce molti contatti, diventa uno dei punti di riferimento dell’amministrazione della sicurezza. Una scalata che raggiunge il culmine nel 2014, nell’anno cioè delle proteste di piazza Maidan a Kiev.

Tatarov difende l’operato della polizia e la linea del governo contro i manifestanti. Proprio durante la fase più acuta degli scontri, il presidente Yanukovich gli assegna una medaglia al valore per via della sua attività a difesa delle forze dell’ordine. Poche settimane dopo, le manifestazioni con cui si chiede una svolta filo occidentale dell’Ucraina e la cacciata dei politici in sella fino a quel momento, travolgono Yanukovich. Quest’ultimo è costretto a scappare in Russia, assieme ad una stretta cerchia di collaboratori.

Sorte che non tocca a Tatarov. E questo nonostante in quel momento l’avvocato, per via dell’assegnazione della medaglia al valore, viene definitivo come il “vero volto” del ministero dell’Interno. Tatarov viene sì licenziato ma non è costretto all’esilio, né vengono aperti su di lui fascicoli per il comportamento durante le rivolte.