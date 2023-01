Nato nel 1975 in Georgia da padre bielorusso di origine polacca e madre russa, cresciuto in gioventù in Bielorussia, Arestovych ha nel suo background una serie eterogenea di esperienze. Come Zelensky, anche Arestovych ha svolto attività in teatro, recitato in spot pubblicitari e film nei primi Anni Novanta, pochi anni dopo essersi trasferito in Ucraina. Diplomatosi nel 1992 nel liceo della Scuola 178 di Kiev, dal 2000, ha iniziato a seguire seminari e corsi di formazione in psicologia, si è iscritto alla scuola dello psicologo russo Absalom Podvodny e ha studiato teologia presso l’Istituto di scienze religiose San Tommaso d’Aquino a Kiev.

Un curriculum multiforme per un uomo dalla biografia in larga parte sfuggente, di cui però si sa per certo che è entrato nel 1994 all’Accademia Militare di Odessa per poi essere indirizzato al Direttorato dell’Intelligence del Ministero della Difesa Ucraino. Il suo servizio nell’intelligence e nel controspionaggio gli è valso nel 2005 la promozione a Tenente colonnello della riserva selezionata dell’esercito di Kiev.

Arestovych ha lasciato nel 2005 le forze armate ed è entrato a far parte di Fratellanza, partito conservatore fondato dal presentatore televisivo Dmitry Korchinsky, presentatore televisivo. La formazione, in cui ha militato dal 2005 al 2010, arrivando a esserne vicepresidente, si è contraddistinta per una grande opposizione all’europeismo della Rivoluzione Arancione e alla corruzione del sistema. Agc News ricorda che dopo una prima fascinazione euroasiatica e diversi contatti in Russia con Aleksandr Dugin, il partito di Korchinsky e Arestovych è diventato fin dal 2008 uno strenuo oppositore della Russia e di Vladimir Putin, iniziando a pensare come difendere la Crimea da un eventuale piano di invasione.

Inoltre, “a partire dal 2007” l’attuale consigliere militare di Zelensky è “diventato co-organizzatore della società di produzione cinematografica Aegis Artist Group, della società non si sa nulla, rumors affermano che questa sia servita solo per attirare finanziamenti del partito della Fratellanza. Nel 2009”, nota Agc News, “Korchinsky ha inviato il suo braccio destro Arestovich a Odessa per organizzare e svolgere azioni a sostegno del suo amico, allora sindaco di Odessa, Eduard Gurvits. Il 3 giugno 2009, Gurvits ha nominato Arestovich alla carica di vicepresidente dell’amministrazione distrettuale di Primorsky”, in cui però è rimasto in servizio solo tre mesi.