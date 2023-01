Dopo aver completato gli studi presso l’Accademia militare nel 1991, Pavel ha lavorato per lo Stato Maggiore dell’Esercito della Repubblica Ceca per conto del Servizio di intelligence dell’esercito. Fu scelto come assistente del generale Radovan Procházka, militare tenuto prigioniero a lungo dal regime comunista, e dal ministro della Difesa Luboš Dobrovský. Si mise in mostra come funzionario attento e aperto alla trasmissione nel Paese delle metodologie di gestione delle informazioni e delle tecniche di comando del campo occidentale.

Negli anni Pavel ha seguito corsi di formazione al Defense Intelligence College di Bethesda, allo Staff College di Camberley, al Royal College of Defence Studies di Londra. Inoltre, si è laureato al King’s College di Londra in relazioni internazionali.

Nel 1993 Pavel ha partecipato alla missione di pace nella morente Jugoslavia, Unprofor, guidando un battaglione residuo del vecchio esercito cecoslovacco, ancora da dividere tra Praga e la Slovacchia, in cui si mise in mostra salvando, in un’occasione, un reparto francese di 50 uomini trovatosi nel fuoco incrociato tra serbi e croati nella Bosnia serbofona. Questo gli è valso la concessione della Legion d’Onore da parte del presidente francese François Mitterrand.

L’attenzione alla dimensione internazionale gli valse, dopo questa operazione, una serie di promozioni a ruoli diplomatici in rappresentanza delle forze armate ceche presso i futuri alleati della Nato. Prima, tra il 1993 e il 1994, a Bruxelles, sede dell’Alleanza Atlantica e poi, dal 1999 al 2002, rappresentante di Praga presso il comando della Nato.

Nominato generale nel 2002, a soli 41 anni, Pavelsi è poi mostrato un fermo sostenitore della decisione Usa di invadere l’Iraq, schierandosi a tutto campo a favore del sostegno ceco all’Operazione Enduring Freedom, al cui comando di Tampa fu inviato come ufficiale di collegamento.

Ha poi rappresentato Praga e le sue forze armate presso l’Unione Europea (2007-2009) prima e l’Alto Comando delle Forze Alleate a Mons, Belgio, poi (2010-2011). Fermamente atlantista, ha coronato la sua ascesa diventando, nel 2012, il capo di Stato Maggiore dell’esercito della Repubblica Ceca, il primo dal secondo dopoguerra in avanti ad avere una storia di comando sul campo in guerra.

Il suo primo atto fu, in concordia col presidente Vaclav Klaus, il rilancio della presenza ceca nella guerra in Afghanistan. Per Pavel la difesa del Paese inizia “non ai confini della Repubblica Ceca, ma ai confini esterni della NATO, e talvolta al di là di essi, spesso a migliaia di chilometri da noi”. Il successore di Klaus, Milos Zeman, che sarebbe stato eletto nel 2013, si dimostrò molto più scettico sull’atlantismo del primo generale del Paese. Ma non avrebbe mancato di fornirgli, l’anno successivo, tutto il supporto necessario nella corsa alla vittoriosa elezione al ruolo di presidente del Comitato Militare Atlantico per il mandato 2015-2018.

Da consigliere diretto del comando Nato, Pavel fu un sostenitore della forte contrapposizione con la Russia impegnata dal 2014 in Ucraina a sostegno dei secessionisti del Donbass e da lui definita una minaccia peggiore dell’Isis.