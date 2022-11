Nel 1988, all’età di 25 anni, Lapid è stato nominato redattore di Yedioth Tel Aviv, un giornale locale pubblicato dal gruppo del più letto quotidiano nazionale, lo Yedioth Ahronoth. Si è occupato di cronaca politica, di questioni economiche e di inchiesta, arrivando tre anni dopo a curare una rubrica settimanale nel supplemento del fine settimana del giornale di cui suo nonno fu co-fondatore, Maariv, tornando poi alla corte prestigiosa dello Yedioth Ahronoth.

Lo slogan che dava il nome alla sua rubrica e che poi sarebbe divenuto il suo mantra politico, Dove sono i soldi?, ne rifletteva la focalizzazione su importanti questioni economiche e sui retroscena del potere imprenditoriale nazionale. Da qui Lapid costruì la sua ascesa come figura di riferimento nazionale passando in seguito alla televisione: dopo aver condotto un programma su Channel 2, nel 1990, che portava il suo nome, si è lanciato nel 1994 come conduttore di talk show su Channel 1, la principale rete di Israel Tv. A partire da gennaio del 2008 e fino al 2012 Lapid ha condotto “Ulpan Shishi” (“Venerdì in studio”), una sua striscia personale su Channel 2.

In parallelo Lapid ha promosso un’intensa attività culturale. Ha scritto testi per le canzoni di numerosi musicisti israeliani, tra cui Rami Kleinstein, Yardena Arazi e Rita e i suoi testi sono arrivati più volte in cima alle hit del Paese; ha recitato in diversi film, tra cui uno dedicato alla Guerra del Golfo, intitolato “Il canto della sirena”. Ha scritto una piece teatrale, L’età giusta per amare, messa in scena nel 2012 dal prestigioso Teatro Cameri di Tel Aviv, e sceneggiato una serie drammatica, War Room, che è andata in onda su Channel 2 nel 2004.

Oltre a ciò, ha pubblicato ben 12 libri, tra cui una biografia di suo padre, morto nel 2008, e il suo dinamismo lo ha reso popolare in tutta la nazione. Nel 2005 Lapid è stato indicato al 36esimo posto nella classifica dei cento più importante personaggi della storia di Israele dal 1948 in avanti in un sondaggio realizzato dalla testata online Ynet.