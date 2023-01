Cosa sappiamo sui documenti top secret di Biden

Al momento il dipartimento di Giustizia sta esaminando la scoperta dei documenti riservati come confermato giovedì scorso dal procuratore generale Garland. Quest’ultimo ha dichiarato di aver nominato l’ex avvocato Robert Hur come procuratore speciale per rivedere l’archiviazione dei documenti. Dopo la sua nomina, Hur ha garantito pubblicamente che condurrà le indagini assegnate con un giudizio equo, imparziale e spassionato.

Hur è stato autorizzato “a indagare se qualsiasi persona o entità abbia violato la legge in relazione a questa questione”, ha affermato Garland. “Questa nomina sottolinea per il pubblico l’impegno del Dipartimento sia per l’indipendenza e la responsabilità in questioni particolarmente delicate, sia per prendere decisioni indiscutibilmente guidate solo dai fatti e dalla legge”. Ai sensi del Pra, i documenti ufficiali del presidente e del suo staff, compreso il vicepresidente, devono essere consegnati agli archivi nazionali alla fine del loro mandato. Più in generale, la rimozione e la conservazione non autorizzate di materiale classificato è ritenuta illegale. Tuttavia, nel corso degli anni, è stato più volte denunciato un problema di overclassification, sia in termini di importanza dei file che di quantità. Un’elefantiasi documentale che spesso può portare a “disattenzioni” di questo tipo.

Classe 1973, Hur è stato procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Maryland tra il 2018 e il 2021, essendo stato nominato dall’allora presidente Trump e confermato da un voto unanime al Senato. Ha lavorato come procuratore federale nel Maryland dal 2007 al 2014 e nel 2017 è diventato uno dei migliori aiutanti del vice procuratore generale Rod Rosenstein. In quella posizione, è stato una figura chiave nella gestione dell’indagine guidata da Robert Mueller sull’interferenza russa nelle elezioni del 2016. Eccellenza dell’Harvard College e della Stanford Law School, Hur ha iniziato la sua carriera legale con incarichi per il giudice capo della Corte suprema William H. Rehnquist e per il giudice Alex Kozinski della 9a Corte d’appello del circuito degli Stati Uniti.