Dmitry Kiselyov, il propagandista del Cremlino

Dmitrij Konstantinović Kiselyov nasce a Mosca il 26 aprile 1954. Cresciuto in un ambiente relativamente agiato per gli standard dell’epoca, in quanto nipote del noto compositore Jurij Šaporin, Kiselyov vuole inizialmente seguire le orme del nonno. Appassionato di musica, in ogni sua forma, si iscrive e si laurea alla Scuola sovietica di musica. Ma la vita aveva altri piani in serbo per lui.

L’Unione Sovietica degli anni Settanta non dona né particolare fama né rilevanti opportunità carrieristiche ai lavoratori dell’industria musicale, perciò Kiselyov, alla ricerca di lavori dignitosi, decide di trasferirsi a Leningrado per studiare filologia scandinava all’Università statale della città. Si laurea nel 1978, ventiquattrenne, e per lui si spalancheranno quasi immediatamente le porte del mondo del lavoro nel prospero mercato dell’informazione.

Forte della conoscenza del norvegese e dello svedese, appresi durante il periodo di studi a Leningrado, Kiselyov viene assunto dalla Televisione statale dell’Unione Sovietica e inviato nel dipartimento dedicato alla trasmissione di programmi e servizi radiofonici in Scandinavia e Polonia. L’inizio di un lungo percorso che lo renderà, col passare del tempo, il propagandista più celebre di Mosca.