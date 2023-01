Françafrique, l’Africa della Francia

La Françafrique ha superato la prova della decolonizzazione, ingabbiando il fu spazio coloniale in quella che il giornalista investigativo François-Xavier Verschave ha definito “una nebulosa di attori economici, politici e militari, in Francia e in Africa, organizzata in reti e gruppi di pressione, e concentrata sullo sfruttamento […] di materie prime e aiuti pubblici allo sviluppo”.

La Françafrique si identifica con gli interessi commerciali e politici di Parigi: la corsa all’uranio del Niger da parte di Areva, multinazionale a controllo statale che alimenta nel Sahel l’energia atomica transalpina; i rifornimenti di armi al Ciad, “gendarme” nella regione; gli investimenti nelle infrastrutture, la logistica e i porti dell’impero economico di Vincent Bolloré, le missioni boots on the ground compiute dal Gibuti alla Costa d’Avorio e la strumentalizzazione degli aiuti allo sviluppo – 2,9 miliardi di euro nel 2020.

La sfera securitaria della Françafrique è particolarmente pronunciata: più di 70 operazioni militari (antipirateria, antiterrorismo, controinsurgenza, gestione di crisi, mantenimento della pace e via dicendo) in oltre 20 Paesi dal 1946 al 2022; un dispositivo militare semipermanente nel Sahel e dintorni di circa 6 mila soldati; 32 accordi di cooperazione in affari militari, difesa e sicurezza.

Ultimo, ma non meno importante, è il caso del Franco della Comunità Finanziaria Africana (Cfa), la moneta delle ex colonie la cui emissione è controllata da Parigi e lega il destino di 14 economie al Tesoro francese. Curiosamente, in origine, ovvero nel 1945, Cfa era l’acronimo di “Colonie Francesi d’Africa” e soltanto successivamente lo divenne di “Comunità Finanziaria Africana”. Contenuto diverso, medesima sostanza: Parigi ha costruito una nicchia di enorme privilegio in Africa che contribuisce a rendere la Francia una potenza più che europea, eurafricana.

Oggi, dopo aver resistito all’onda d’urto della decolonizzazione, l’Impero africano della Francia vacilla sotto i colpi di forze interne ed esterne. La Cina mette a repentaglio il primato economico della Francia con un’infiltrazione surrettizia e graduale. I ritorni di fiamma di malconcepiti tentativi di “furto geopolitico” non smettono di produrre dei buchi neri, dalla Libia al Congo, dai quali trarre profitto a detrimento altrui è impossibile. Le insurrezioni jihadiste nel Sahel e dintorni mostrano un sentimento francofobico montante. E le missioni militari francesi iniziano a subire la disaffezione popolare nei Paesi target, come il caso del Mali insegna.

Alle spalle del protagonismo cinese e turco, si pone la questione dell’ascesa militare della Russia in Paesi che la Francia vorrebbe sotto la propria influenza, dall’Algeria al Mali, e della presenza sempre più pervasiva dei mercenari Wagner nella Françafrique, che mostra come la svolta verso il mondo multipolare stia minando le basi della primazia transalpina. Senza però che per l’Africa giunga l’ora dell’indipendenza e del riscatto: si tratta di una competizione egemonica in cui pochi Paesi, forse solo quelli del Sahel, sapranno sottrarsi alla logica che li vede oggetto e non soggetto delle relazioni di potenza.