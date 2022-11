Gli Stati Uniti e la scommessa del contenimento duale

La lunga ascesa degli Stati Uniti al vertice del sistema internazionale avviene in concomitanza con il declino del sistema europeo degli Stati. Declino autoinferto, più che evitabile, dal quale gli Stati Uniti imparano molto. La parabola discendente dell’Impero britannico e in esteso dell’intera Europa è stata la nave-scuola degli Stati Uniti.

L’esperienza britannica ha insegnato a Washington che impegolarsi in dispendiosi e geograficamente distanti tornei di ombre equivale a perdere di vista ciò che succede tra il condominio e il quartiere. Mentre le strategie tedesche nelle guerre mondiali gli hanno insegnato che non è possibile, nel senso che non è economicamente e umanamente sostenibile, impegnarsi in più fronti per un periodo prolungato di tempo.

Apprendimento osservativo. Gli Stati Uniti hanno appreso l’arte della sopravvivenza guardando gli imperi europei suicidarsi. Attrazione e coltivazione di talenti, una buona dose di malizia e il prezioso trasferimento di conoscenze diplomatiche e geopolitiche da parte dell’Impero britannico hanno fatto il resto.

La farina accumulata nel sacco degli Stati Uniti è integrale, della migliore qualità, e le occasioni per dimostrarne la superiorità non mancheranno nel corso della Guerra fredda. Un potenziale doppio fronte disinnescato sul nascere mettendo due alleati l’uno contro l’altro – la rottura sinosovietica orchestrata da Henry Kissinger. L’egemonia in Medio Oriente mantenuta aizzando l’animosità tra due antichi nemici, arginandone le aspirazioni egemoniche a mezzo del finanziamento della loro guerra – la guerra Iran-Iraq. E, infine, la vittoria sull’Unione Sovietica impegnandola su due fronti geograficamente opposti, accesi quasi contemporaneamente e destinati ad avere medesima durata – Afghanistan e Polonia.

Se gli Stati Uniti del XXI secolo hanno deciso di fare orecchie da mercante a chi gli ha suggerito e suggerisce tuttora di abbandonare il contenimento duale di Russia e Repubblica Popolare Cinese, in quanto ritenuto illogico e controproducente, è perché l’esperienza guerrafreddesca sembra sanzionare l’efficacia di tale strumento.