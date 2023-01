Non potendosi candidare per un terzo mandato consecutivo, Lula ha indicato la politica ed economista Dilma Rousseff, ministro della Casa Civil del suo governo (una sorta di figura ibrida tra sottosegretario alla presidenza del Consiglio e ministro dell’Interno italiani, numero due dell’esecutivo) come suo successore designato. La Rousseff ha vinto le elezioni presidenziali nel 2010 e nel 2014 ma, complice la temporanea eclissi di Lula per la risoluzione di un tumore alla laringe insorto nel 2011, ha visto la sua agenda politica condizionata da una difficile gestione delle conseguenze della crisi economica globale che ha toccato il Brasile.

Tra il 2016 e il 2019 per Lula fu la volta di una vera e propria gogna giudiziaria: imputato e processato nel quadro dell’inchiesta Lava Jato sull’ondata di tangenti in America Latina, è stato accusato e condannato per corruzione dal super-procuratore Sergio Moro di aver ricevuto tangenti da Petrobras. L’inchiesta condotta dal giudice Moro – spesso accostato al nostro Antonio Di Pietro – in seguito ministro della giustizia del Brasile nel governo Bolsonaro – sarebbe, secondo quanto rivelato da The Intercept, fortemente politicizzata e faziosa.

L’obiettivo dei giudici era fare in modo che Luis Inacio Lula da Silva finisse in carcere e non potesse candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018. Questo perché nel frattempo Dilma, travolta dall’inchiesta Lava Jato in forma indiretta, era caduta vittima di una procedura di impeachment ed era stata sostituita dal vicepresidente Michel Temer prima e, dopo le elezioni, da Bolsonaro. Questi ha voluto presentarsi fin dall’inizio come un leader fautore di un populismo giustizialista da un lato e come il portavoce di una volontà di cancellazione dell’agenda sociale del lulismo dall’altro.

Lula ha pagato con il carcere una vera e propria persecuzione giudiziaria: dal 7 aprile 2018 all’8 novembre 2019 è stato detenuto a Curitiba, scontando la pena a 12 anni e un mese per corruzione e riciclaggio, mentre il suo delfino Fernando Haddad risultava il primo candidato del Pt sconfitto alle elezioni dopo 16 anni, perdendo il ballottaggio con Bolsonaro.

Dopo un anno e mezzo nel novembre 2019 è uscito di prigione in attesa della sentenza definitiva, arrivata nel marzo 2021 quando il Tribunale Supremo Federale ha demolito definitivamente l’inchiesta Lava Jato e le accuse nei suoi confronti. Consentendogli, dunque, di ritornare in pista per riconquistare un Brasile che, dopo il dramma della pandemia e anni di recessione, chiede di riavere uno spazio per pensare al futuro. La scommessa di Lula è stata chiara: mostrarsi come la figura in grado di darglielo pur essendo uomo che, ora più che mai, ne incarna tanto il passato prossimo quanto quello remoto.