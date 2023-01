Entrato in politica nel Partito Cristiano-Democratico di posizioni fortemente conservatici, ma da allora in avanti pellegrino tra diverse formazioni della destra brasiliana, Bolsonaro fu eletto per la prima volta in Parlamento nel 1991 a Rio de Janeiro, occupando un seggio che da allora ha continuato a detenere.

Nel corso della sua carriera parlamentare a Brasilia, Bolsonaro è stato in continuazione la voce più dura e drastica dell’emiciclo: celebri sono stati i suoi interventi in difesa dell’operato del regime militare, le proposte per la reintroduzione della pena di morte abolita nel 1988, l’invocazione di una politica law and order contro il crimine endemico in Brasile, proposte choc come quella del 2008 per la risoluzione del problema della povertà attraverso la sterilizzazione degli indigenti.

A lungo considerato un personaggio folcloristico dai colleghi, Bolsonaro ha visto trasformate in leggi dello Stato solo due delle 173 proposte presentate in Parlamento nei suoi 27 anni di attività parlamentare. Nel 2014 la sua rielezione come deputato più votato di Rio de Janeiro con 464mila voti era sembrata la vetta più alta raggiungibile nella sua carriera politica, ma da allora in avanti Bolsonaro è diventato una figura centrale nella politica brasiliana. A favorirne l’ascesa sono state la progressiva delegittimazione della classe dirigente del Paese e la sua abilità nel compattare un blocco sociale e politico in suo sostegno in un tempo relativamente breve.