Il primo obiettivo comune coincide con la volontà di modificare non tanto la struttura dell’ordine internazionale quanto il suo funzionamento. In altre parole, Russia e Cina non intendono più essere subalterne di Washington o di chicchessia. Dopo di che ci sono altre questioni che legano Mosca e Pechino: interessi economico-commerciali e militari.

Scendendo nei dettagli, i legami economici sino-russi stanno crescendo sempre di più. La Cina si rivolge alla Russia principalmente per ottenere risorse energetiche, come petrolio e gas, e cibo. Mosca è diventata il più grande fornitore di petrolio del Dragone, e anche le importazioni cinesi di gas naturale e carbone russi sono in aumento. Allo stesso tempo, Pechino sta importando più grano e altri prodotti agricoli dalla Russia.

Anche la cooperazione militare sta avanzando, visto che Cina e Russia continuano ad intensificare le esercitazioni militari congiunte. ma il vero focus, al momento, resta sul commercio. I due Paesi vantano intese siglate nel campo dell’oil and gas dal valore di 117,5 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda il petrolio, il gigante russo Rosneft ha firmato un accordo con la compagnia cinese Cnpc per fornire 100 milioni di tonnellate di oro nero attraverso il Kazakhstan da qui ai prossimi dieci anni. Sul gas, il colosso russo Gazprom si è impegnato a trasmettere ai cinesi di CNPC 10 miliardi di metri cubi all’anno di gas attraverso una rotta dell’Estremo oriente russo, prevedendo di aumentare le esportazioni di gas verso la Cina fino ad arrivare a 48 miliardi di metri cubi annui (ma non è dato sapere entro quando).