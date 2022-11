Russia, un antico avversario chiamato separatismo

La Russia è il Paese più vasto del mondo. Il suo territorio va dal Baltico fino al Pacifico, e dall’Artico fino al Mar Nero, passando per gli Urali, la Siberia e l’Estremo Oriente. A livello prettamente numerico, la Federazione russa ha un’estensione di 17.864.345 km² e, per intenderci, il secondo Paese più esteso del pianeta, ossia il Canada, ha una superficie grande la metà di quella russa. Ma, contrariamente alla canadese, quella russa è una vastità costellata di contraddizioni.

Luogo comune vuole i russi come bianchi, più nello specifico slavi, e fedeli del Cristianesimo ortodosso. Ma non è così. Perché l’homo russicus, più che europeus, è eurasiaticus. Nel suo dna si trovano tracce della storia del mondo. Nel suo viso si possono scorgere tratti norreni, perché erede di Rurik, come mongolici, in quanto toccato da Gengis Khan, ma anche turchici, ché la leggendaria valle di Ergenekon corrisponderebbe all’Altaj. E tenere unito questo guazzabuglio di identità, anche in ragione dell’eccezionale ampiezza del territorio, mai è stato facile per il potere centrale.

Ottomani. Polacchi. Britannici. Persiani. Tedeschi delle ere guglielmina e nazista. Giapponesi. Cinesi. Statunitensi. Lunga è la lista di coloro che, nel corso della storia, hanno provato a sconfiggere la Russia senza combatterla, destabilizzandola internamente soffiando sull’insofferenza e sul rancore di quei popoli che, assoggettati al potere di Mosca nell’era dell’espansionismo degli Zar avviato nel XVI-XVII secolo, mai hanno digerito il loro inglobamento nella russosfera.

Separatismo armato, lo spettro più temuto dal Cremlino. I rivali della Russia hanno tentato di agitarlo, di trasformarlo in un distruttivo poltergeist, in occasione di guerre e momenti di debolezza. E questo ha cagionato, nei secoli, lo sviluppo di una peculiare sindrome di accerchiamento: atelofobica e paranoide. La Russia diffida di tutti, in primis di se stessa.

Separatismo armato, onnipresente presenza demoniaca che, dopo un ventennio di dormiveglia, ha ricevuto linfa vitale dalla guerra in Ucraina e dalla sequela di eventi ivi galvanizzata. Nuovi ma vecchi movimenti terroristici vanno riapparendo. Inediti eppure antichi secessionismi stanno risorgendo. E stavolta, complice il declino della “Russia bianca” e causa l’approssimarsi del redde rationem tra il Momento unipolare e la Transizione multipolare, ripararsi dalle spade di Mansur e dalle grida di Turan sarà più arduo che in passato.