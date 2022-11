Il movimento creato da Pierre Poujade si sviluppò tra il 1953 e il 1958, anno del ritorno di Charles de Gaulle dalla “traversata del deserto”, e toccò il suo apice nel 1956 quando il movimento, scrive Luca Ricolfi in Sinistra e popolo, “esprime un partito (significativamente denominato Union et Fraternité Française: Uff) che porta in Parlamento 52 deputati e diventa la quarta forza politica del paese. Sorto inizialmente come espressione della protesta antifiscale di commercianti e artigiani nel dipartimento del Lot, il movimento assume rapidamente una dimensione nazionale e una caratterizzazione politica più generale, che propone molti dei topoi dell’agitazione populista: l’antiparlamentarismo, la difesa dei piccoli contro i potenti, il rifiuto della lotta di classe, la difesa del territorio e delle sue tradizioni, la critica dei sistemi politici delle società avanzate, ed europee in particolare”.

Tra i neoeletti dell’Uff Le Pen risultò il più giovane membro dell’Assemblea Nazionale. La discesa in campo di de Gaulle nel 1958 lo spinse ad aggiungere al populismo poujadista una critica al sistema della Quinta Repubblica e alla nuova “monarchia repubblicana” basata sul recupero della tradizione della destra francese e, in particolare, nella riabilitazione dell’Action Française, il partito politico filo-fascista attivo in Francia tra le due guerre. Movimenti come Ordre Nouveau portarono avanti questa campagna politica in forma extraparlamentare, finendo dopo una lunga gestazione per generare, nel 1972, il nuovo partito del Front National.