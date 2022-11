Yuri Ushakov, il negoziatore di Putin

Si chiama Yuri Ușakov ed è un profondo conoscitore dell’Occidente e, in particolare, degli Stati Uniti, nei quali ha servito come ambasciatore russo a Washington per quasi un decennio.

Il suo volto e il suo nome non sono molto familiari al pubblico occidentale, ma ciò non dovrebbe trarre in inganno: il fatto che sia (quasi) sconosciuto non significa che sia irrilevante. Ușakov, al contrario, è tra gli uomini più importanti di Vladimir Putin. Ed è anche colui che, nel dietro le quinte del palcoscenico, sta conducendo le trattative con gli Stati Uniti sul futuro dell’Ucraina.