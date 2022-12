Brasile, alla scoperta della Chiesa universale del regno di Dio

Il Brasile degli anni Venti del Duemila è lontano dall’essere sulla strada della teocrazia immaginata da Macedo in Plan de poder, ma vero è che alcuni dei sogni del controverso profeta si sono materializzati. Il suo successo è la prova vivente della validità della teologia della prosperità – è a capo di un patrimonio di circa un miliardo e cento milioni di dollari. La Chiesa universale del regno di Dio ha compiuto il proprio nome – essendo presente in oltre 130 paesi, con più di dodicimila templi e all’incirca dieci milioni di fedeli. Ma, soprattutto, la Chiesa universale del regno di Dio è divenuta padrona del destino politico e religioso del Brasile.

Macedo è stato colui che, più di ogni altro televangelista carioca, ha inciso sul percorso verso la decattolicizzazione del Brasile. Paese, un tempo cattolicissimo, che entro la metà degli anni Trenta potrebbe essere a maggioranza protestante. Epocale trasformazione che mai avrebbe potuto avere luogo in assenza del fattore Macedo, la cui chiesa è oggi la casa di sette milioni di brasiliani e le cui idee hanno galvanizzato un’armata di profeti fai-da-te a costituire chiese e a ritagliarsi spazi nel brulicante mercato della fede carioca. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: un brasiliano su tre apparteneva, nel 2021, ad una chiesa protestante.

Gli scandali che investono periodicamente Macedo e i suoi soci, sia in patria sia all’estero, non hanno intaccato la popolarità e l’influenza della Chiesa universale del regno di Dio. I sondaggisti di Datafolha la indicano come la quinta istituzione sociale più prestigiosa del Brasile. Per il ceto medio è una sorta di ascensore sociale, un luogo in cui fare networking e stringere legami per la vita. Mentre i ceti bassi chiudono un occhio sulla vita sfarzosa che conducono i pastori di Macedo, un po’ perché gli viene insegnato che un giorno potrebbe arrivare il loro turno e un po’ perché non possono fare a meno del suo prezioso stato sociale – che nel 2019 ha raggiunto 13,2 milioni di brasiliani e che nel 2020, primo anno di pandemia di COVID19, ha distribuito ventiduemila tonnellate di alimenti ai più bisognosi.

Evangelizzando tra gli ultimi, fondando e/o rilevando case editrici e discografiche, stazioni radiofoniche – più di dieci – e canali televisivi – Rede Mulher, TV Templo, TV Universal (e altri) –, producendo intellettuali e infiltrando i mondi della cultura e dell’intrattenimento – RecordTV ha prodotto il quarto film più visto di sempre in Brasile: Os Dez Mandamentos –, la Chiesa universale del regno di Dio è diventata una forza in grado di condizionare l’opinione pubblica, al di là delle convinzioni religiose, attraendo l’interesse dei principali partiti politici. Forza che anche i personaggi più vicini alla Chiesa cattolica e più distanti dall’americanismo (tanto professato da Macedo) hanno dovuto riconoscere – come Dilma Rousseff e Lula, che nel 2014 figurarono tra gli ospiti d’onore all’inaugurazione del Tempio di Salomone.

Le sue stazioni radiofoniche coprono il 75% dell’intero territorio nazionale. I suoi missionari e volontari operano negli angoli più remoti del paese: dalle favelas ai meandri dell’Amazzonia. I suoi intellettuali egemonizzano il panorama editoriale. E i suoi canali sono visibili in ogni televisione. Questi i motivi che hanno trasformato la Chiesa universale del regno di Dio nel punto di riferimento dei grandi partiti di massa, dai Repubblicani al Partito dei Lavoratori, che ad essa si rivolgono in coincidenza delle competizioni elettorali per chiedere due cose: pubblicità e voti.

I patti basati sul do ut des tra i partiti e la Chiesa universale del regno di Dio, fino ad oggi, e con la sola eccezione delle presidenziali del 2022 – dove Macedo aveva supportato (di nuovo) Jair Bolsonaro – si sono rivelati vincenti. Prova del fatto che in Brasile, oggi, seppure non sia teocrazia, non si muove foglia che Edir Macedo non voglia.