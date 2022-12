La storia del Tempio di Set è la storia di un uomo, Michael Angelo Aquino, che fu stregato dal mito dell’Angelo ribelle in adolescenza, dopo aver avuto tra le mani Paradiso perduto di John Milton, e che alla sua comprensione dedicò l’intera esistenza. Diventando, infine, il principale rivale di Anton LaVey.

Aquino, di origini italiane, fu uno dei primi americani a fare ingresso nella scandalosa Chiesa di Satana fondata da LaVey nel 1966. Vi entrò, infatti, nel 1969. Un solo anno di frequenza gli fu sufficiente, comunque, per scalare la gerarchia ecclesiastica della Chiesa e fare colpo sul papa nero. Più di un anno non poté attendere le messe nere perché, nel 1970, fu chiamato a servire nella guerra del Vietnam.

Da Bến Cát, dove stazionava nel ruolo di tenente colonnello, Aquino continuava a pensare alla ribellione del fratello dell’arcangelo Michele. Le riflessioni sul satanismo maturate sul campo di guerra avrebbero assunto la forma di un trattato, il Diabolicon, destinato a diventare la pietra fondativa del Tempio di Set e del suo credo.

Il 1975 fu l’anno della svolta. Aquino, nel frattempo divenuto membro del Consiglio dei Nove e braccio destro di LaVey, decise di fuoriuscire dalla Chiesa di Satana per via di forti screzi col suo fondatore in materia di dottrina, gestione dei fondi e processo di selezione dei novizi. Aquino era interessato alla qualità – meno denaro, meno membri. LaVey era focalizzato sulla quantità e sull’apparenza – rapporti con i media, modi per aumentare le entrate. L’inizio di una nuova avventura.

Satana, quello stesso anno, sarebbe apparso in sogno ad Aquino, novello ribelle miltoniano, spiegandogli in che modo portare la conoscenza del mondo. L’ex militare avrebbe dovuto fondare una nuova chiesa, dedicandola a Set – il presunto vero nome di Satana –, e utilizzare un testo scritto psicograficamente, The Book of Coming Forth by Night, come suo pilastro.

La fortuna sembrava sorridergli. Aquino riuscì ad ottenere nottetempo lo status di chiesa no profit dalla California, apripista di un riconoscimento federale ufficiale e dell’esenzione fiscale. E riuscì anche ad assestare un duro colpo alla Chiesa di Satana, magnetizzando nel Tempio di Set i suoi membri più colti e impegnati spiritualmente. Segni, secondo Aquino, del suo essere stato investito di un “mandato infernale” da parte di Satana.

In concomitanza con la direzione del Tempio di Set, passione genuina ma poco remunerativa, Aquino continuò a lavorare nel mondo accademico e nelle forze armate. Nel primo lavorando come professore di scienze politiche presso la Golden Gate University di San Francisco. Nelle seconde servendo nell’Active Guard Reserve del Presidio di San Francisco. Fino al 1987, l’anno della caduta in disgrazia e della ritirata in sordina.

Nel 1987, all’acme di un periodo di isteria collettiva con al centro il panico da abuso rituale satanico, Aquino fu indiziato in un caso di pedofilia riguardante una bambina di tre anni. Le indagini lo scagionarono, ma la sua immagine sarebbe rimasta deturpata per sempre. Di lì a breve sarebbe avvenuta la dispensa dal servizio militare. E in seguito, complice il clima ostile venutosi a creare contro il Tempio di Set, una pioggia di scismi.