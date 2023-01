Madame Blavatsky, la madrina dell’esoterismo europeo

La vita di Madame Blavatsky tra il 1850 e il 1880 è un susseguirsi di avventure in giro per il mondo. Avventure raccontate da lei stessa, ma non suffragate da prove – se non la sua testimonianza –, che poco alla volta avrebbero condotto alla nascita della teosofia. Trent’anni di viaggi tra Europa, Africa e Asia, forse anche Latinoamerica, durante i quali la Blavatsky avrebbe incontrato capi massoni, guru, stregoni ed entità spirituali, giungendo ad ottenere la conoscenza antica.

Tutto avrebbe avuto inizio a Costantinopoli, nel 1850, con la conoscenza di un carbonaro italiano, noto con lo pseudonimo di Agardi Metrović, e della contessa polacca Sof’ja Potocka. Grazie a quest’ultima, che avrebbe fatto della Blavatsky un membro del proprio entourage, al Cairo avrebbe incontrato un mago copto, tal Paulos Metamon. Non si hanno altre fonti, a parte i resoconti di viaggio della Blavatsky, dell’effettiva esistenza di Metrović e Metamon.

Il 1851 è l’anno di un viaggio a Parigi, utilizzato per conoscere il mesmerismo e i primi praticanti dell’ipnosi, seguito da un soggiorno londinese, durante il quale sarebbe avvenuto un incontro fisico con un’entità spirituale apparsale da bambina: il maestro Morya. L’entità la illumina sui segreti dell’universo e le ordina di recarsi in Tibet, spiegandole che lì avrebbe trovato il suo destino. La teosofia prende lentamente forma.

L’incontro con Morya strega la Blavatsky, che, dal 1851 in avanti, proverà in tutti i modi a raggiungere il Tibet. Ma non subito. Nel 1851 si imbarca per le Americhe, che avrebbe attraversato dal Québec alle Ande, per poi dirigersi alla volta dell’India britannica. Non sa come faccia, ma Morya le scrive periodicamente delle lettere, che le fa recapitare puntualmente nei luoghi in cui lei si trova, fornendole suggerimenti sul dà farsi.

Arrivata a Mumbai, qui raccoglie testi induisti e fa la conoscenza di guru locali, ma il tentativo di entrare in Tibet sarà bloccato dalle autorità britanniche. Affranta, decide di fare ritorno in Europa, a Londra, ma il clima russofobico imperante – era scoppiata la guerra di Crimea – la spinge a salpare alla volta degli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti si reca in Giappone, dal Giappone all’India britannica e, infine, nel 1856, l’ingresso in Tibet con l’aiuto di uno sciamano tataro.

Gli anni successivi sono un susseguirsi di viaggi in lungo e in largo l’Europa, dove reincontrerà e si riconcilierà con suo marito Nikifor e dove proseguirà gli studi sull’occulto. In Italia l’avvicinamento alla spiritualità della carboneria. In Romania lo studio della cabala. E nel frattempo, mettendo in pratica le conoscenze trasmessele dagli “antichi saggi”, il presunto sviluppo di abilità soprannaturali, tra le quali la bilocazione, la canalizzazione, la chiaroveggenza, la psicocinesi e la telepatia.

Tra il 1868 e il 1870 il viaggio della vita – anch’esso oggetto di aspro dibattito –: un ritiro spirituale a Shigatse, la città santa del buddhismo tibetano, all’interno dell’inaccessibile monastero di Tashilhunpo. Due anni trascorsi in compagnia di Morya e di un suo amico, Koot Hoomi, a studiare testi sacri mai letti da persona occidentale, a potenziare le proprie abilità paranormali e ad apprendere una lingua sconosciuta: il senzar.

Nel 1875, su consiglio di Morya e altri saggi occulti, la Blavatsky fonda a New York la Società Teosofica. L’obiettivo è raccogliere le conoscenze accumulate negli anni di viaggi e di metterle a disposizione di coloro che vogliono raggiungere l’illuminazione e toccare la sapienza perenne. La teosofia, basata su dei testi firmati dalla Blavatsky – tra cui La dottrina segreta e Iside svelata –, insegna che esisterebbero degli esseri cosmici guidati dalla volontà di purificare l’umanità – facenti parte della Grande fratellanza bianca – ed è una combinazione di credenze sull’origine dell’universo e dell’essere umano di estrazione induista ed ebraica.

Madame Blavatsky morì nel 1891, dopo aver dedicato gli ultimi sedici anni di vita alla popolarizzazione e alla complessificazione dell’impianto dottrinale della teosofia, riuscendo ad attrarre l’interesse di buoni salotti, aristocratici e massoni di Europa e Stati Uniti. Come René Guenon portò il misticismo islamico in Europa, aprendo la porte alle prime conversioni, così alla Blavatsky va il credito per le prime conversioni di occidentali al buddhismo. Il cofondatore della Società teosofica, l’americano Henry Steel Olcott, sarebbe infatti diventato il primo occidentale convertito al buddhismo nel 1880.