Said Ramadan, l’islamista della Cia

Nel 1954, durante una nuova ondata di arresti e processi ai danni della Fratellanza Musulmana, Ramadan sarà esiliato dall’Egitto. Una pena severa, la sua, giustificata più dalle ombre relative alla collusione con la CIA che dalla militanza – alla luce del Sole – nell’organizzazione. Ma per Ramadan, più che la fine, l’espulsione avrebbe significato l’inizio di un nuovo percorso.

Ramadan, instancabile viandante e oratore persuasivo, avrebbe trascorso la seconda metà degli anni Cinquanta a viaggiare, stringere amicizie, raccogliere intelligence e (provare a) plasmare l’Islam secondo i desiderata di Washington. I viaggi tra Libano, Siria e Giordania per misurare la temperatura della questione israelo-palestinese e per tastare il livello di infiltrazione dei sovietici. E le predicazioni in Arabia Saudita per trasformare in radicalizzazione l’ultraconservatorismo del movimento wahhabita, con lo sguardo al contenimento del comunismo.

Ramadan era un pragmatico. Era sul libropaga degli Stati Uniti perché li considerava il Male minore in confronto all’Unione Sovietica e anche perché, cosa non meno importante, era dell’idea che quel gioco di diplomazie parallele e spionaggio avrebbe avuto più pro che contro per la Fratellanza Musulmana. I fatti gli davano ragione: all’organizzazione fu consentito di espandersi in Europa occidentale, aprendo moschee e centri culturali, in particolare tra Francia, Germania Ovest, Inghilterra e Svizzera.

La Germania Ovest, uno dei principali teatri di scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica, sarebbe diventata il teatro operativo primario delle operazioni di Ramadan. Qui, a Monaco di Baviera, l’uomo diede vita alla Comunità Islamica di Germania (IGD, Islamische Gemeinschaft in Deutschland), ente che di lì a breve diventò il cuore pulsante del distaccamento europeo della Fratellanza Musulmana. Sullo sfondo della conduzione di attività spionistiche e di evangelizzazione presso le comunità islamiche di origine sovietica.

Entro il 1965, con la complicità di Washington, Ramadan avrebbe trasformato Monaco di Baviera e Ginevra in due centrali di proselitismo, reclutamento e spionaggio mutualmente utili al governo statunitense e agli interessi della Fratellanza Musulmana. Privato della cittadinanza egiziana e condannato in contumacia a venticinque anni nel 1966, nel contesto del maxi-processo del Cairo, Ramadan avrebbe continuato a viaggiare coi documenti fornitigli da paesi amici, come il Pakistan, o forgiati dagli Stati Uniti. Intoccabile fino all’ultimo giorno.