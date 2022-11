Americhe, la nuova casa dei nazisti nel secondo dopoguerra. Dai nove ai dodicimila si trasferirono nell’Emisfero occidentale dopo la caduta del Terzo Reich, chi trovandovi riparo illegalmente grazie alle ratline dell’organizzazione Odessa e chi perché trasferitovi su mandato degli Stati Uniti nel contesto dell’operazione Paperclip.

Lunghissimo è l’elenco dei nazisti rinati a nuova vita nelle Americhe. Criminali in fuga dalla giustizia di Norimberga e dalla vendetta di Mossad e cacciatori di teste – come Josef Mengele. Ex 007 reclutati dalla Central Intelligence Agency – come Otto von Bolschwing. Enigmatici veterani di guerra coinvolti in affari nebulosi – come Hans Rudel e Otto Skorzeny. E geni alla ricerca di redenzione, poi trovata, come Wernher von Braun.

Se scrivere di nazisti in Latinoamerica equivale a dire Odessa e Alois Hudal, raccontare di Paperclip è proemio di ciò che sarebbe accaduto di lì a breve all’interno degli Stati Uniti: una mastodontica corsa alle armi nell’ambito della nascente Guerra fredda. Corsa che Washington non avrebbe vinto, o avrebbe vinto ma con maggiori difficoltà, senza il supporto determinante dei cervelli nazisti. Alcuni dei quali incaricati di gettare le fondamenta del progetto MKULTRA, come Kurt Plötner ed Erich Traub.