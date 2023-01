Henry Murray, la Cia e l’Harvard connection dietro la nascita di Unabomber

La storia dell’Harvard connection, argomento che è stato persino oggetto di libri – come Harvard and the Unabomber: The Education of an American Terrorist di Alston Chase –, ha luogo nei laboratori clinici della prestigiosa università in un periodo compreso tra il 1959 e il 1962. I laboratori in questione erano sotto l’autorità di Murray, uomo al quale venivano concesse ampie libertà, e non è dato sapere se il comitato direttivo di Harvard fosse a conoscenza di quanto accadesse al loro interno.

Murray selezionò ventidue studenti, tra i quali il prodigioso Theodore Kaczynski, convincendoli a sottoporsi a degli esperimenti sulla resistenza allo stress estremo. Abusi verbali. Attacchi all’autostima. Invettive contro idee e convinzioni. Tutto era ritenuto lecito pur di testare la validità della personologia. Tutto, inclusa la somministrazione di droghe psichedeliche alle giovani cavie – ragione, quest’ultima, che ha spinto chi ha indagato sugli esperimenti di Murray a fare un collegamento con l’allora concomitante progetto MKULTRA.

Kaczynski era stato ribattezzato “lawful” da Murray, cioè il “rispettoso della legge”, e sarebbe rapidamente diventato il principale soggetto degli esperimenti dell’eccentrico professore. Per via dell’intelligenza fuori dal comune – un quoziente intellettivo di 167. E per via del carattere remissivo e introverso. La cavia ideale.

Kaczynski sarebbe diventato Unabomber ad Harvard, questa la conclusione di un esame della psichiatria forense dello US Bureau of Prisons datato 1998. Harvard, il luogo che aggravò e radicalizzò la rabbia provata da Kaczynski nei confronti della sua famiglia e il malcontento verso le ingiustizie della società. Harvard, il luogo dello sviluppo delle prime idee sulla rivoluzione antitecnologica e degli esperimenti del dottor Murray.

La costruzione di Unabomber sarebbe avvenuta ad Harvard; una tesi con la quale concorda anche il filosofo e psicoanalista Edoardo Toffoletto, cui è stato richiesto un parere per comprendere meglio i meccanismi alla base della devianza comportamentale e la realisticità delle tecniche di manipolazione mentale. Secondo Toffoletto, “Kaczynski era ancora un adolescente, in piena formazione culturale, quando arriva ad Harvard” e “ciò spiega la sua suggestionabilità, ovvero la preponderanza del suo super-io, amplificata dalla sua biografia – una vita in perenne ostracizzazione, a causa dell’ipertrofia intellettiva alimentata da suo padre”.

Kaczynski era una persona molto intelligente, ma emotivamente fragile, che nell’adesione volontaria agli inumani esperimenti di Murray intravide “un’occasione di inclusione riconoscimento”. Traumi pregressi e talune idee politiche sarebbero state “esacerbate dallo stress psichico della sperimentazione”, trasformando “l’attrazione verso la scienza” in una “costruzione paranoica da eliminare nel nome del bene di Madre natura”.

Col progredire degli esperimenti, tra interrogatori e utilizzo di droghe, la giovane promessa della matematica di fisico gracile e dall’aspetto trasandato avrebbe iniziato a trasformarsi inconsciamente nel futuro Unabomber. Appunti volti a formulare una teoria che spiegasse le origini della sua cronica infelicità. Pensieri, sempre più frequenti, su come “tecnologia e scienza stessero distruggendo la libertà e la natura”. E odio, tanto odio, verso “il sistema, di cui Harvard era parte, che serviva la tecnologia […] e cercava di convertire gli uomini in automi”.

Murray e la Central Intelligence Agency non potevano saperlo, ma, tra il 1959 e il 1962, nel tentativo di carpire gli arcani della mente umana, avrebbero inavvertitamente costruito una bomba a orologeria che, qualche decennio più tardi, sarebbe esplosa con violenza, lasciando a terra tre morti e ventitré feriti.