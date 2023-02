La Russia e l’eterno ritorno del separatismo

L’Idra del separatismo russo è stato storicamente attivo, oltre che tra Caucaso e Siberia, nella repubblica dei tatari, il Tatarstan, uno stato nello stato i cui abitanti non hanno mai negato di considerare la Turchia quale la loro terra ancestrale e il cui collante nazionale è rappresentato dal ricordo della tragica presa di Kazan.

Parlare del separatismo in Russia equivale a raccontare della (longeva) questione tatara, che ha attraversato lo stato-continente a più riprese nel corso dell’Ottocento, secolo della fondazione della Società Turanica (Turan Cämğiäte), e del Novecento, secolo di ambizioni indipendentistiche ricercate sia con mezzi pacifici sia con la violenza.

I tatari sono il principale gruppo etnico di origine turca, e di famiglia turcofona, all’interno della Federazione. Gruppo che ha fatto sentire più volte la propria voce a Mosca. I tatari hanno una repubblica a loro dedicata, il Tatartstan, la cui capitale è Kazan. Durante l’era sovietica, il Tatarstan era un’entità autonoma interna alla repubblica socialista di Russia. Poi, con la fine dell’Unione Sovietica, nel 1991, il suo status è stato incerto per alcuni anni.

Già prima del collasso sovietico, assieme ad altre entità locali sparse nella vacillante Federazione, il Tatarstan aveva dichiarato l’indipendenza. Il 30 agosto 1990, infatti, la repubblica del Tatarstan proclamava la propria separazione da Mosca. Un tentativo infruttuoso, perché non riconosciuto né da Mosca né da altri stati, al quale nel marzo 1992 sarebbe seguito il “referendum sulla sovranità”, vinto il fronte dell’indipendenza con il 62,3% dei voti.

La neonata Federazione, preoccupata da una possibile cecenizzazione del Tatarstan, avrebbe risposto all’esito referendario aprendo un tavolo negoziale per discutere lo status legale della repubblica. Tavolo che nel 1994, dopo un biennio di intense trattative, avrebbe condotto alla firma dell’Accordo sulla delimitazione dei soggetti giurisdizionali e la delegazione mutuale dei poteri tra i corpi statali della Federazione Russa e i corpi statali della Repubblica del Tatarstan. In cambio di ampi poteri e di una larga autonomia, nonché di un trattamento economico privilegiato, i tatari acconsentivano a restare all’interno della Federazione.

Il compromesso del 1994 avrebbe gettato le fondamenta per la trasformazione del rurale e sottosviluppato Tatarstan in una delle centrali elettriche dell’economia nazionale, tra investimenti federali e investimenti dall’estero, ma senza riuscire a sopprimere del tutto i sentimenti separatistici. Che, col tempo, si sono ripresentati.

Tra Mosca e Kazan, dal 1994, è pace fredda. Nella repubblica dei tatari, nonostante gli indipendentisti abbiano abbassato la voce, operano entità influenti che evangelizzano a credi come islamismo, panturchismo e russofobia. Trattasi di entità come il Centro Pubblico Tataro e l’Associazione della gioventù tatara, i cui legami con la Turchia hanno più volte innescato frizioni lungo la Mosca-Kazan-Ankara.

Se ieri sul nazionalismo tataro soffiava l’Internazionale jihadista, oggi su di esso continuano a soffiare il terrorismo internazionale, da Al Qaeda al Daesh, ma anche i servizi segreti turchi – già coinvolti, durante gli anni Novanta, nella prima guerra cecena.

La Turchia, infatti, a partire dall’alba dell’era erdoganiana, ha iniziato ad investire nella creazione di un grande spazio turcofono, esteso dall’Anatolia alla Siberia, sotto la propria influenza ed egida. Uno spazio comprendente non soltanto stati indipendenti popolati da genti turche, come gli -stan dell’Asia centrale, ma anche regioni interne ad altri paesi, come ad esempio il Tatarstan.

La trasformazione di Kazan in un satellite ruotante attorno all’orbita di Ankara è uno degli spettri più temuti da Mosca. E al Cremlino, negli anni recenti, sono stati dati più motivi per temere tale scenario. Il lobbismo del Centro Pubblico Tataro per marginalizzare la lingua russa nella vita pubblica del Tatarstan, nonché per avviare la decirillizzazione del tataro – a favore della sua latinizzazione.

La trasformazione della commemorazione annuale della presa di Kazan in un appuntamento monopolizzato da forze in odore di separatismo, come il Centro Pubblico Tataro, o di terrorismo, come Hizb al-Tahrir. E i numeri sulla radicalizzazione religiosa delle nuove generazioni – centinaia i reclutati dalle sigle islamiste e jihadiste per compiere atti terroristici in patria o per combattere all’estero.

Se Hizb al-Tahrir risulta già nell’elenco delle organizzazioni terroristiche perseguite dalla Russia, il Centro Pubblico Tataro non lo è. Ma la sua agenda e i suoi legami con l’estero hanno spinto il Cremlino a ponderarne l’inserimento nel suddetto. A complicare la situazione tatara, per di più, dal 2014 si è aggiunto il “fattore Crimea”, data la presenza nella penisola di una comunità tatara storicamente ostile a Mosca e vicina ad Ankara.