Abu Muhammad al-Adnani, il propagandista dello Stato Islamico

Al-ʿAdnānī ricompare sulla scena negli anni della progressiva trasformazione di Jama’at al-Tawhid wal Jihad nello Stato Islamico, avvenuta in concomitanza con la discesa dell’Iraq nella guerra civile (e interreligiosa) nel dopo-invasione americana, ed è un uomo profondamente cambiato.

Fedelissimo di al-Zarqāwī, col quale ha prima operato in Siria e che poi ha seguito in Iraq, al-ʿAdnānī è il cavallo sul quale punta il futuro Stato Islamico. Ha dimostrato di essere impavido partecipando in prima linea alla seconda battaglia di Falluja, ferocemente combattuta tra la coalizione dei volenterosi e Al-Qa’ida in Iraq nel 2004. E ha tanta voglia di imparare, perciò gli viene affiancato un chierico di origini palestinesi, Abu Anas al-Shami, al quale viene dato l’incarico di formare colui che è destinato a diventare uno dei capi del Daesh.

Arrestato dalla coalizione internazionale nel 2005, alla quale fornisce un alias (Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi), al-ʿAdnānī viene trasferito a Camp Bucca, carcere gestito dall’esercito statunitense, dove fa la conoscenza di Abu Bakr al-Baghdadi. Tra i due si formerà un legame che soltanto la morte sarà in grado di spezzare. Rivedrà la libertà soltanto cinque anni dopo, nel 2010, non dimentico delle promesse ricevute da, e fatte a, al-Baghdadi.

Il Medio Oriente del 2010 è molto diverso da quello che al-ʿAdnānī si è lasciato dietro nel 2005. L’Iraq è un pantano all’interno nel quale va espandendosi l’Iran. La Siria è in fibrillazione. Le primavere arabe stanno sconvolgendo ordini politici decennali. Il Daesh, ora guidato da al-Baghdadi, è pronto a cogliere orazianamente l’attimo.

Dell’organizzazione terroristica che vuole farsi Stato, dando compimento al proprio nome, al-ʿAdnānī viene nominato capo del suo servizio di intelligence e titolare degli organismi di propaganda. È colui che dà indicazioni agli addetti della divisione media su come confezionare i video propagandistici, come quello dello sconvolgente rogo del pilota giordano Muʿādh al-Kasāsbeh. È colui che scrive i libri di testo sui quali vengono formati i combattenti e che indottrinano chi vive nei territori del Daesh. Ed è, soprattutto, l’oratore del Daesh.

Se al-ʿAdnānī non fosse esistito, il Daesh avrebbe dovuto inventarlo. Perché fu quest’uomo, prodigio dell’oratoria, a scrivere i più importanti discorsi propagandistici dell’organizzazione. Discorsi pubblicizzati in più lingue, dall’inglese al russo, che giocarono un ruolo chiave nel rapire decine di migliaia di giovani musulmani di tutto il mondo, persuadendoli a recarsi nel Siraq per arruolarsi nello Stato Islamico. Discorsi rimasti nella storia della propaganda jihadista, che, sicuramente, i suoi posteri studieranno e copieranno.

Al-ʿAdnānī fu l’autore di oltre venti discorsi propagandistici tra il 2012 e il 2016, il più importante dei quali era e resta “In verità, il tuo Signore è sempre vigile“, pubblicato il 22 settembre 2014, che viene considerato il precursore della stagione di terrorismo che di lì a poco avrebbe travolto l’Europa, in particolare la Francia. Un invito ad attaccare gli occidentali nelle loro dimore, con qualunque arma, che in molti raccolsero.