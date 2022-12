Abu Musab al-Zarqawi, il (vero) padre del Daesh

Nel 1992, rientrato nella natìa Giordania, Zarqāwī viene arrestato per il ritrovamento di armi ed esplosivi nella propria dimora. Rivedrà la luce della libertà soltanto sette anni dopo, nel 1999, grazie ad un’amnistia generale concessa da re Abdullah. L’uomo uscito di prigione è un soggetto pericoloso, una mina vagante, che ha completato il processo di radicalizzazione religiosa iniziato in Pakistan ed è pronto ad entrare in azione. Sgominato un piano terroristico che avrebbe dovuto colpire il Radisson hotel di Amman la sera di capodanno, e che lo vede coinvolto, Zarqāwī fugge in Pakistan. Dal Pakistan raggiunge l’Afghanistan, dove incontra Osama bin Laden. È ancora il 1999. Tra Zarqāwī e bin Laden non è idillio, perché hanno idee diverse sulla conduzione del Jihād globale – il primo vorrebbe un’insorgenza inizialmente circoscritta al Medio Oriente, il secondo vorrebbe una guerra, da subito, mondiale –, ma trovano un modus vivendi e cominciano a collaborare. Con la benedizione del capo di Al-Qāʿida, fondamentale per operare nel paese, Zarqāwī stabilisce un campo di addestramento a Herat dedicato ai combattenti giordani, alla produzione di armi chimiche e alla crescita di un gruppo da lui fondato: Jamāʿat al-tawḥīd wa al-jihād. Dopo un periodo trascorso in Iran, per ragioni mai chiarite, Zarqāwī fa ritorno in Afghanistan con l’inizio dell’invasione americana. Guida i suoi combattenti nella resistenza all’occupazione, mettendosi e mettendoli a disposizione di Al-Qāʿida e Talebani. Ferito in un combattimento, viene trasportato in Iran per ricevere cure mediche tra la fine del 2001 e l’inizio del 2002. Sayyid Qutb, il padre dell’Islam politico

28 ottobre 2002. Zarqāwī è un fantasma che viene visto ovunque, dalla Siria all’Iraq, e al cui passaggio seguono spargimenti di sangue. Quel giorno, ad esempio, un commando agente per conto del terrorista assassinerà il diplomatico americano Laurence Foley ad Amman. Il salto di qualità di Jamāʿat al-tawḥīd wa al-jihād.

2003: i terroristi di Zarqāwī estendono il raggio d’azione di quella che è destinata a divenire la principale rivale di Al-Qāʿida, assumendo ufficialmente le sembianze dello Stato Islamico tre anni più tardi. A Casablanca, negli attentati del 16 maggio, vengono uccise più di trenta persone e ferite oltre cento. A Istanbul, tra il 15 e il 20 novembre, di concerto con Al-Qāʿida, vengono lasciati a terra più di cinquanta morti e oltre settecentocinquanta feriti.

2004. Zarqāwī è in procinto di rubare la scena al fuggitivo dei fuggitivi, bin Laden, perché nell’attentato al Canal Hotel di Baghdad perde la vita l’inviato speciale per l’Iraq delle Nazioni Unite, Sérgio Vieira de Mello, e perché una maxi-operazione dei servizi segreti giordani scioglie una cellula pronta a compiere un attentato al vertice NATO di Istanbul, un attacco chimico all’ambasciata statunitense di Amman e degli assalti alla sede del primo ministro e al quartier generale dell’intelligence. Nel corso del raid verranno sequestrate circa venti tonnellate di armi chimiche, esplosivi e veicoli da impiegare per gli attentati. Per la trama terroristica, tre anni dopo, Zarqāwī riceverà una condanna a morte (in contumacia) dall’Alta corte di Giordania.

È ancora il 2004, l’anno più lungo dell’epopea del precursore dello Stato Islamico, quando Zarqāwī riesce a sequestrare un imprenditore ebreo americano attivo in Iraq, Nicholas Berg, e a scioccare l’opinione pubblica occidentale attraverso la diffusione del video della sua decapitazione. Una vendetta, sentenzia Zarqāwī, per lo scandalo di Abu Ghraib. Il gesto gli costerà l’ingresso in simultanea nell’Olimpo dei jihadisti e nella kill list della Central Intelligence Agency.