Amerithrax, storia di un mistero infinito

Ottobre 2001. Negli Stati Uniti è isteria collettiva. Negli uffici nevadani di Microsoft viene inviata una lettera, che, ad un primo esame, risulta essere infettata con spore di antrace – soltanto dopo, però, si scoprirà che trattasi di un falso positivo. Nella redazione del New York Times, nel frattempo, giunge una missiva contenente dell’innocua polvere bianca. A fare da sfondo, lontano dai riflettori, una soffiata informa le autorità che un microbiologo dell’EPA, tal Ayaad Assaad, sarebbe “un potenziale bio-terrorista”.

Fine 2001. L’enigmatico emulo di Unabomber è scomparso, ma le indagini procedono a passo spedito. Gli inquirenti scoprono che le lettere non sono state bagnate in maniera uniforme: alcune hanno provocato antrace cutaneo nelle vittime, altre gli hanno causato antrace polmonare. E si scopre anche che il ceppo di antrace utilizzato per impregnare i documenti è identico: è il ceppo di Ames, che, isolato nel 1981, all’epoca era nelle disponibilità di soltanto diciannove laboratori di ricerca biologica in tutto il mondo, sedici dei quali siti negli Stati Uniti.

Giugno 2002. Il Lawrence Livermore National Laboratory del dipartimento dell’Energia ha concluso, dopo un esame di datazione radiometrica a base di carbonio-14, che l’antrace impiegato nelle lettere sarebbe stato coltivato non più di due anni prima del loro invio, cioè non prima del 1999. Ora c’è la datazione, ma manca tutto il resto. E continuerà a mancare per sempre, perché FBI e CDC, curiosamente, hanno ordinato la distruzione dei più importanti archivi sull’antrace degli Stati Uniti, appartenenti all’università dello Iowa, tra il 10 e l’11 ottobre 2001.

A fine 2002, tra errori madornali e lentezza dei lavori – le interviste a 9.000 persone da sbobinare, 6.000 testimonianze da vagliare –, le autorità brancolano nel buio. La presidenza Bush vorrebbe rassicurare l’opinione pubblica e darle in pasto il presunto colpevole, ritenuto con elevata probabilità Bin Laden, ma gli agenti FBI non sono dello stesso parere: non ci sono né prove né indizi a supporto della pista qaedista.

L’interesse politico, per un certo periodo, prende il sopravvento sulla ragione. Tra la fine del 2002 e l’inizio del 2003, cioè in preparazione dell’invasione dell’Iraq, politici e investigatori, in ottemperanza alle direttive provenienti dalla Casa Bianca, iniziano a popolarizzare la Saddam connection. L’antrace, si sosterrà – in assenza di prove –, sarebbe stato di origine iraqena. Fornito da Saddam Hussein a qualcuno, forse a degli agenti di Al-Qāʿida, per compiere degli attentati negli Stati Uniti. In prima fila nella diffusione della teoria, veicolata via stampa e televisione, l’allora senatore repubblicano John McCain.

Mentre la classe politica prova a cavalcare il caso Amerithrax per fornire ulteriori legittimazioni all’invasione dell’Iraq, da tempo accusato di possedere armi di distruzione di massa, tra gli addetti ai lavori si fa largo un’altra ipotesi: dietro lo sciame di attacchi si sarebbe potuto nascondere un emulo di Unabomber o un agente canaglia. È da fine 2001 che gli inquirenti FBI seguono briciole e raccolgono testimonianze che convergono verso la tesi dell’attentatore al di sopra di ogni sospetto, del professionista che ha lavorato (o lavora) per il governo e che segretamente odia il proprio paese, ma di concreto c’è poco e nulla.

Il primo indiziato, nel contesto della pista interna, sarà l’esperto di armi biologiche Steven Hatfill. Descritto come “persona di interesse”, pur in assenza di accuse formali, Hatfill viene sottoposto a intercettazioni ambientali, fatto oggetto di perquisizioni domiciliari a cadenza regolare e la sua vita privata data in pasto alla stampa. È ancora il 2002. Nel 2003, dopo un anno di indagini inconcludenti e di linciaggio mediatico, Hatfill decide di portare la polizia federale in tribunale. Nel 2008, per aver violato il Privacy Act e commesso altri reati, il Dipartimento di Giustizia accetterà di risarcire il patologo con quasi sei milioni di dollari.