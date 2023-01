L’Atomwaffen è strutturato, secondo il Southern Poverty Law Center, su una “serie di cellule terroristiche” aventi come obiettivo “il collasso civilizzazionale [degli Stati Uniti]”. Tali cellule, che sono autonome l’una dall’altra e formano un sistema orizzontale, operano in gran parte dell’universo occidentale e le principali sono le seguenti:

Divisione Sonnenkrieg . Ha sede nel Regno Unito e dialoga con la casa madre attraverso il web, principalmente posta elettronica, chat room e piattaforme sociali. Emersa nel 2018, la Divisione ha legami con l’Ordine dei Nove Angoli e con l’ Azione nazionale – un’organizzazione terroristica di estrema destra con base a Warrington – e avrebbe una ventina di membri. I due leader della cellula, Dunn-Koczorowski e Michal Szewczuk, sono in carcere dal 2019 per reati di terrorismo.

. Focalizzata sull’area Polonia-Ucraina, è legata a doppio filo con la Divisione Germania e alcuni dei suoi membri si sono formati militarmente frequentando i campi di addestramento del battaglione Azov. Ordine settentrionale. Basato in Canada, dove si è concentrato sull’evangelizzazione nelle forze armate e vanta, contrariamente alle altre divisioni, un contatto diretto e prossimo con le cellule statunitensi. Ha stabilito legami col Combat 18, La Base e l’O9A. I suoi membri sono stati arrestati con le accuse più svariate: dal traffico di stupefacenti alla possesso illegale di armi.

Altre cellule dell’Atomwaffen sono state segnalate nell’area baltica, in Irlanda, in Russia – dove opererebbero di concerto col Movimento Imperiale Russo –, in Ucraina – dove, come è già stato spiegato, solidi ed estesi sono stati i legami con l’ora defunto Battaglione Azov –, in Argentina, in Finlandia, in Francia e persino in Italia – in quest’ultima hanno avuto luogo delle operazioni antiterrorismo nel corso del 2021.

Spesso e volentieri, dove esistano i presupposti – e cioè una presenza sul campo –, Atomwaffen e O9A lavorano insieme, come se fossero un tutt’uno indistinto. Un gemellaggio, il loro, che è stato segnalato dagli Stati Uniti alla Russia, passando per la Finlandia.