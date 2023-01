La gang di Roubaix, i rapinatori di Al Qaeda

La storia della gang di Roubaix inizia a Zenica, Bosnia ed Erzegovina da poco indipendente, nel 1992. Quell’anno, negli ospedali da campo installati nella repubblica al centro delle guerre jugoslave, tra i tanti medici volontari in arrivo dall’estero giunge un giovane studente di nazionalità francese: Christophe Caze.

Caze, all’epoca ventitreenne, è un idealista. È in Bosnia per cambiare il mondo. È in Bosnia per dare più di quanto abbia. E sarà quell’idealismo a condurlo dal cattolicesimo, dal quale stava allontanandosi da tempo, all’Islam radicale, conosciuto di sfuggita nella sua città natale: Roubaix. Determinanti saranno gli incontri con Fateh Kamel, un algerino con alle spalle la lotta ai sovietici in Afghanistan, e Lionel Dumont, un concittadino e connazionale convertitosi all’Islam radicale in Somalia qualche anno prima.

Nel 1995, a guerra finita, il trio è divenuto un tutt’uno inseparabile e vorrebbe esportare la causa jihadista da Sarajevo al mondo. Kamel, il più agganciato nell’internazionale del terrorismo islamista, si mette al lavoro per trovare un nuovo scopo esistenziale. L’idea prende rapidamente forma: tornare in patria, cioè in Francia, e mettere in piedi una cellula terroristica al servizio del Gruppo islamico armato, col quale Kamel è in contatto.