Hofstad, assalto ai Paesi Bassi

Per l’Aivd, dopo l’omicidio di van Gogh, è il momento di agire e di prevenire nuovi spargimenti di sangue. Il primo individuo da neutralizzare è Walters, residente all’Aia, ma l’operazione di arresto si rivelerà più ardua del previsto. Perché Walters, in casa col compagno di merende Ismail Akhnikh al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, darà vita ad un’interminabile resistenza della durata di quattordici ore. Utilizzando ogni arma in suo possesso per affrontare i poliziotti, tra le quali delle bombe a mano.

Uno dopo l’altro, nel corso del 2005, i membri del gruppo Hofstad verranno assicurati alla giustizia, il loro arsenale sequestrato e i loro piani terroristici sgominati e scoperti. Questa volta, al processo, le prove a carico degli indagati non mancheranno: armi da fuoco, bombe, fertilizzanti, intercettazioni, manuali sulla costruzione artigianale di esplosivi, schemi su possibili attentati.

Van Gogh, nella visione del gruppo di Hofstad, avrebbe dovuto essere l’inizio di una lunga stagione di massacri e operazioni di alto livello, tra cui un attacco al quartier generale dell’Aivd, una strage all’aeroporto di Amsterdam-Schiphol, un sabotaggio dell’impianto nucleare di Borssele. Per questi disegni terroristici, per l’assassinio van Gogh e per altri reati – come il possesso di armi ed esplosivi –, quattordici persone furono processate dalla Corte distrettuale di Rotterdam.

La conclusione del processo al gruppo Hofstad, l’evento giudiziario della nazione più spettacolarizzato dell’epoca, divise l’opinione pubblica olandese, la classe politica e gli apparati securitari. I giudici, invero, pur riconoscendo la pericolosità della cellula, accolsero la linea della difesa, non bollando il gruppo come un’organizzazione terroristica, col risultato di produrre delle sentenze più miti di quelle richieste dall’accusa.

Cinque degli imputati furono assolti e poi ricompensati, con un totale di circa 300 mila euro, per via dei danni morali provocati dall’incarcerazione subita. Erano innocenti, secondo la giustizia, perché, pur avendo delle idee estremiste, non le avevano mai messe in pratica. Uno dei cinque, Rachid Belkacem, nel 2006, sarebbe stato ritrovato privo di vita, nella propria abitazione, in circostanze altamente sospette – avvelenamento. Il caso non è mai stato risolto.

Le pene più severe furono comminate a Bouyeri, ergastolo per l’uccisione di van Gogh, a Jason Walters e a Ismail Akhnikh, quindici anni a testa per la guerriglia coi poliziotti, a Samir Azzouz, nove anni per la pianificazione dell’attacco alla sede dell’AIVD, e a Nouredine El Fahtni, già obiettivo dei servizi segreti portoghesi per una presunta trama omicida ordita ai danni dell’allora premier lusitano José Manuel Durão Barroso e condannato a quattro anni per la pianificazione di assalti ad alcuni politici olandesi.

Alcune pene furono ritoccate nel 2010, l’anno dell’arrivo del processo all’ultimo grado di giudizio. Dei condannati, nel frattempo, avevano già finito di scontare il loro debito con la giustizia. Altri avrebbero rivisto la libertà a breve. Ma la sentenza definitiva del 2010, ad ogni modo, sarebbe stata ricordata per via della decisione di riconoscere, sebbene a posteriori, che il gruppo Hofstad fu un’organizzazione terroristica a tutti gli effetti. E che Theo van Gogh, dunque, non fu ucciso da dei semplici criminali.