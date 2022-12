Ibn al-Khattab, il “Che musulmano”

Le origini di Ibn al-Khaṭṭāb sono rimaste avvolte da un manto di mistero a prova di indagine sino al 2002, anno di un’intervista-verità rilasciata da suo fratello maggiore, Mansour, alla stampa saudita. Fino a quel momento si era creduto che al-Khaṭṭāb fosse stato un arabo di origini circasse, forse nato in Giordania nel 1963, arrivato negli altopiani del Caucaso settentrionale per seguire il richiamo del paragrafo russo del Jihad globale. Ma la sua storia e i suoi moventi, secondo Mansour, sarebbero stati molto più complessi e degni di comprensione.

La storia del comandante Khaṭṭāb, come ricostruita dal fratello Mansour, comincia nei bollenti deserti di ‘Ar’ar, Arabia Saudita profonda, nel 1969. Figlio di una coppia mista – il padre un beduino, la madre una turkmena – nelle terre degli arabi purosangue, Khaṭṭāb sarebbe cresciuto con un profondo senso di inadeguatezza. Inadeguatezza che, negli anni successivi, sarebbe stata la ragione della fuga verso l’Afghanistan.

Studente modello, con un’intelligenza sopra la media, Khaṭṭāb fu sul punto di diplomarsi col massimo dei voti. Aveva in programma di trasferirsi negli Stati Uniti per proseguire gli studi all’università, ma l’idealismo e l’impulsività della gioventù avrebbero preso il sopravvento. Non si diplomò mai. Perché nel 1987, non ancora ventenne, imbevuto di propaganda wahhabita e alla ricerca del proprio io, prese la decisione di recarsi in Afghanistan con un gruppo di coetanei per combattere le truppe sovietiche. La fine di Sāmir Ṣālaḥ ʿAbd Allāh al-Suwaylim. L’inizio del comandante Ibn al-Khaṭṭāb, il mujāhid che sognava di seguire le orme del secondo califfo della umma.

L’arrivo a Kabul fu dei più traumatici. L’aspirante comandante perse la capacità di utilizzare la mano destra, perdendo alcune dita, nel corso della preparazione di alcuni ordigni esplosivi improvvisati. Ma l’evento non lo scoraggiò. Anzi. Il futuro comandante sarebbe rinato tra i dolori dell’handicap permanente, dedicando più tempo allo studio e meno tempo al combattimento sul campo. La nascita di uno stratega.

In Afghanistan sarebbe rimasto fino al 1993, o al 1994. Un tempo lungo abbastanza da permettergli di vedere la ritirata sovietica, di conoscere Osama bin Laden, di imparare russo e pashtu e di appassionarsi alla causa del separatismo ciscaucasico. Nel corso degli anni, invero, Khaṭṭāb aveva addestrato centinaia di combattenti provenienti dal Caucaso settentrionale, in particolare dalla Cecenia.

Le conversazioni davanti al fuoco coi mujāhidīn ceceni e i servizi televisivi sulla prima guerra cecena lo avrebbero convinto, ad un certo punto del 1993 o del 1994, ad abbandonare la liberata Kabul e a trovare un nuovo posto nel mondo. Posto che trovò sulle alture della Cecenia dopo aver trascorso un breve periodo in Tagikistan, a fianco del fronte islamista nella guerra civile, e in Azerbaigian.