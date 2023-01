Mustafa “al Suri” Nasar: il nemico pubblico numero uno di Madrid

Nel dopo-battaglia di Hama, forse già nel 1982, al Suri ha preso residenza stabile in Europa. Dopo un breve soggiorno in Francia, forse utilizzata come porta di ingresso, si sposta in Spagna e qui dà vita a una cellula terroristica innovativa e pionieristica. Perché prima del suo genere nella tranquilla Spagna, un Paese sino ad allora privo di problemi in materia di islamismo e radicalizzazione religiosa. E perché destinata d entrare nelle cronache nere del continente per gli attentati commessi in un’epoca (molto) lontana dall’emergenza jihadismo del dopo-11 settembre.

Stuzzicato e galvanizzato dalla sollevazione dell’Internazionale jihadista in Afghanistan, teatro di una feroce guerra di logoramento tra mujāhidīn di ogni dove e sovietici, al Suri avrebbe deciso, nel 1985, di inviare un messaggio ai colleghi mediorientali: il Jihād globale è arrivato in Europa. E a portarlo sarebbe stato proprio lui. Alle ore 22:30 del 12 aprile. Piazzando una bomba al ristorante El Descanso, Madrid. 18 morti e 82 feriti – il più grave massacro dai tempi della guerra civile e il primo attentato islamista nella storia di Spagna.

Sulla strage al Descanso non è mai stata fatta pienamente luce. Depistaggi, tesi inconcludenti e morti sospette hanno intorbidito le acque al punto di rendere impossibile la scoperta della verità oggettiva. Si è pensato a lungo a una triangolazione nel nome dell’antiamericanismo fra i separatisti dell’Eta, gli antifascisti del Gruppo 1 Ottobre e l’Organizzazione Jihad Islamica, già responsabile di Beirut 1983. Si è indagato sul potente trafficante di armi siriano Monzer al-Kassar, attivo a Marbella in quegli anni. E soltanto nel 2005, dopo un ciclo infinito di chiusure e riaperture del caso, si arriverà alla richiesta dell’estradizione di al Suri, rintracciato in Pakistan.

Nel 1987, poco dopo aver ottenuto la cittadinanza spagnola via matrimonio, Nasar si sposta in Pakistan. Il suo nome è giunto alle orecchie dell’Internazionale jihadista, che è desiderosa di conoscerlo. A Peshawar, crocevia a cielo aperto dei mujāhidīn diretti versi l’Afghanistan, “ha l’onore” di incontrare colui che in quegli anni è il padrino della resistenza antisovietica, Abdullah Azzam, e colui che un giorno diventerà il nemico pubblico numero uno del mondo: Osama bin Laden.

Dal Pakistan all’Afghanistan il passo è breve. al Suri vuole combattere, è un uomo d’azione, che ha già assaporato la guerra anni addietro, quando era un giovane guerrigliero della branca siriana dei Fratelli Musulmani, e verrà accontentato, giacché le cronache raccontano che abbia affrontato le forze armate sovietiche tra il 1987 e il 1988.

La guerra è la sua musa ispiratrice. Di ritorno a Peshawar, fresco delle battaglie contro i soldati del Cremlino, comincia a dedicarsi alla scrittura adottando un alias: Umar Abd al-Hakim. La sua opera più nota e influente, Al-tajrubah al-suriyyah, verrà pubblicata nel 1991, alla vigilia del ritorno in Spagna, e avrà un impatto profondo e duraturo nell’albeggiante galassia del jihadismo. Novecento pagine dedicate all’approfondimento del qutbismo, alla spiegazione della dimensione escatologica delle relazioni internazionali e alla critica dei Fratelli Musulmani. Un mastodontico trattato destinato a diventare uno dei pilastri fondativi del pensiero qaedista.

Verso la seconda metà del 1995 la famiglia Nasar, ora composta da quattro bambini, si trasferisce a Londra. Forse perché la capitale inglese ha un sottobosco jihadista molto sviluppato. Forse perché sa di essere nell’elenco dei sospettati per il ciclo di attentati terroristici in Francia del 1995, commessi dal Gruppo islamico armato di Algeria al quale lui, lupo solitario che dialoga con tanti branchi, è legato. O forse per entrambe le ragioni.

Nel 1997, da Londra, dove prova a sviare le indagini sul suo conto fondando una compagnia di comunicazione, l’Ufficio per gli studi sui conflitti islamici, svolge un ruolo-chiave di intermediazione tra la Cnn e Al-Qāʿida, rendendo possibile la storica intervista di Peter Bergen a bin Laden. Da allora, e fino al 2001, i giornali occidentali si sarebbero rivolti a Nasar per dialogare col terrorista.

Nel 1998, infine, sentendo l’aumento della pressione investigativa, Nasar abbandona per sempre l’Europa. Si trasferisce in Afghanistan con la famiglia, aprendo un’agenzia di comunicazione a Kabul e un campo di addestramento (al-Ghuraba) col permesso del governo talebano. L’inizio di una nuova vita. La prosecuzione delle attività intellettuali e dell’organizzazione di attentati in tutto il mondo. La continuazione di una fuga interminabile dalla giustizia internazionale.