Negli Accordi di Sochi del 1995, la Russia confermò lo status della Crimea come parte dell’Ucraina, spingendo per i diritti esclusivi su Sebastopoli come parte di un lungo contratto di locazione. È stato solo nel maggio 1997 che Russia e Ucraina hanno finalizzato i dettagli della questione, concordando un contratto di locazione per 20 anni.

Questo accordo ha finalmente aperto la strada al “Grande Trattato” sull’amicizia, la cooperazione e il partenariato firmato a Kiev il 31 maggio 1997 dal presidente dell’Ucraina Leonid Kuchma e dal presidente russo Eltsin. Questo trattato ha assicurato il riconoscimento formale dell’Ucraina come “Stato uguale e sovrano” con i firmatari che si sono impegnati a rispettare l’integrità territoriale dell’altro e l’inviolabilità dei confini “esistenti”.

Il Trattato fissava i principi del partenariato strategico come il riconoscimento dell’inviolabilità dei confini esistenti, il rispetto dell’integrità territoriale e l’impegno reciproco a non utilizzare il proprio territorio per nuocere alla sicurezza reciproca. Il trattato impediva all’Ucraina e alla Russia di invadere rispettivamente l’altro e di dichiarargli guerra.

In base all’accordo, entrambe le parti garantivano i diritti e le libertà dei cittadini degli altri Paesi sulla stessa base e nella stessa misura in cui prevedeva per i propri cittadini, salvo quanto prescritto dalla legislazione nazionale degli Stati o dai trattati internazionali. Ogni Paese avrebbe protetto nell’ordine stabilito i diritti dei suoi cittadini residenti in un altro Paese, in conformità con gli impegni previsti dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, da altri principi e norme universalmente riconosciuti del diritto internazionale, dagli accordi all’interno del Commonwealth degli Stati indipendenti. L’accordo, tra l’altro, confermava-con una certa preveggenza- l’inviolabilità dei confini dei Paesi, indipendentemente dal fatto che Russia e Ucraina non avessero finalizzato materialmente un confine.