La pandemia di coronavirus non ha schivato Israele e, come altri paesi del mondo, è stata colpita duramente. 4.667.287 israeliani sono stati infettati dalla malattia (su una popolazione di circa 9,2 milioni) e il numero di morti ha raggiunto 11.710 (dati di ottobre 2022).

Insieme alle conseguenze sulla salute, alcune delle quali non sono ancora chiare (dopo tutto, la ricerca post-corona è solo agli inizi), la pandemia ha avuto anche conseguenze economiche di vasta portata, poiché durante i primi due anni dello scoppio della pandemia, il governo in Israele ha adottato una rigorosa politica di distanziamento sociale che includeva chiusure prolungate. Ciò ha portato alla paralisi di importanti settori dell’economia del paese e allo stesso tempo ha danneggiato il tessuto della vita, a partire dal sistema di welfare, dall’istruzione e dall’istruzione superiore e finendo con la vita culturale.

Israele era, tuttavia, in una buona posizione di partenza rispetto a molti altri paesi del mondo, e questo gli ha dato un vantaggio nella lotta contro la malattia. La sua popolazione e i suoi sistemi di governo sono rodati e hanno esperienza nell’affrontare situazioni di emergenza, anche se per lo più di sicurezza. Inoltre, il sistema sanitario in Israele è considerato un sistema avanzato i cui servizi sono diffusi e accessibili a tutta la popolazione. Tutto ciò ha permesso a Israele di diventare un pioniere in molti aspetti della gestione della pandemia e, soprattutto, di eseguire test di massa per rilevare la malattia, la capacità di ottenere un quadro affidabile e completo dello stato di morbilità e dei pazienti e, infine, una rapida operazione di vaccinazione di massa di tutta la popolazione monitorando i risultati e l’efficacia delle vaccinazioni. Israele è stato anche un pioniere nel formulare una politica di uscita dai lockdown in un modo che consenta all’intera popolazione di continuare una vita normale il più possibile. Vale anche la pena aggiungere che il fatto che la popolazione in Israele sia relativamente giovane ha alleviato la gravità del danno poiché la malattia ha colpito principalmente le popolazioni anziane a rischio.

Tuttavia, Israele aveva anche punti deboli, incluso il fatto che in esso prevaleva l’instabilità politica a causa delle frequenti campagne elettorali in quegli anni, che spesso portavano a decisioni basate su considerazioni politiche piuttosto che su considerazioni fattuali. Inoltre, parti della società israeliana, come i residenti della periferia, la popolazione ultra-ortodossa e la popolazione araba tendevano a cooperare meno della popolazione generale con le istituzioni statali e seguire le sue istruzioni, e anche il loro accesso ai sistemi sanitari era inferiore. Questo, oltre al fatto che Israele controlla i territori dell’Autorità palestinese dove vivono milioni di palestinesi che non sono suoi cittadini ma cittadini dell’Autorità palestinese, e quindi non godono della stessa accessibilità ai servizi sanitari.

Dopo tutto questo, va ricordato che la malattia è risultata ingannevole, e quindi ad esempio i vaccini prodotti contro di essa sono risultati di validità limitata poiché l’immunità del corpo si indebolisce in pochi mesi. Inoltre, nuove varianti del virus sono risultate resistenti al vaccino. Naturalmente, tutto ciò ha reso difficile gestire una politica ordinata e fornire una risposta intelligente a lungo termine alla pandemia.

Ma guardando indietro, si può affermare che il sistema israeliano ha reagito rapidamente, ha funzionato bene entro i limiti della limitata conoscenza che il mondo aveva sulla pandemia e ha dato una risposta benevola per proteggere la sua popolazione e questo al costo di danni limitati all’economia. E così, tra i paesi in via di sviluppo, Israele guida in tutti i suddetti tassi di crescita registrati dall’economia israeliana con il declino della pandemia.

Lo scoppio della pandemia di Coronavirus

Alla fine di dicembre 2019, il virus corona che causa la malattia COVID-19 ha iniziato a diffondersi in Cina, originario della provincia di Wuhan nel centro del paese. A metà febbraio 2020, il virus ha iniziato a diffondersi rapidamente in tutto il mondo e presto, l’11 marzo 2020, è stato definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una pandemia globale.

In Israele, il primo paziente è stato localizzato il 27 febbraio 2020, dopo essere tornato da una visita in Italia, e nel giro di pochi giorni, il numero di quelli infettati dal virus ha iniziato a salire a decine e centinaia, e alla fine di marzo 2020, c’erano già circa 10.000 persone infette. Il primo israeliano, un uomo di 88 anni, è morto di Coronavirus il 20 marzo 2020.

Israele ha risposto molto rapidamente alla sfida, e certamente rispetto a molti altri paesi, anche se nelle prime fasi dello scoppio della pandemia, si sapeva molto poco su di esso – quanto velocemente si diffonde? Quali sono i suoi pericoli e quanto è mortale e, infine, qual è il trattamento giusto per questo. Va notato che in questa fase non esisteva un vaccino per la pandemia o addirittura un farmaco che alleviasse o addirittura salvasse i pazienti.

Israele e il coronavirus – un buon punto di partenza

Israele ha goduto di una serie di vantaggi che gli hanno dato un buon punto di partenza per affrontare i pericoli della pandemia:

In primo luogo, a causa della realtà politica in Medio Oriente, Israele è in realtà una sorta di isola isolata tagliata fuori dai suoi dintorni, con quasi nessuna entrata o uscita dai paesi vicini. Questo, in contrasto, ad esempio, con i paesi dell’Unione europea che non possono impedire il transito tra di loro e sono limitati nella loro capacità di controllare l’ingresso o l’uscita all’interno dei loro confini. Questo naturalmente ha facilitato la chiusura ermetica del paese a turisti, lavoratori e immigrati che all’epoca erano percepiti come coloro che avrebbero potuto portare nuove varianti del virus in Israele. Va notato, tuttavia, che non si è trattato di una chiusura ermeticamente sigillata e assoluta delle frontiere, poiché Israele ha permesso ai titolari di cittadinanza israeliana di ritornarvi e in molti casi, ad esempio per motivi umanitari, anche di lasciarla e ritornarvi in seguito. Questo, ovviamente, ha contribuito alla diffusione del virus e all’arrivo di nuove varianti, Delta e Omicron, nel paese.

In secondo luogo, i sistemi governativi in Israele, con particolare attenzione al sistema sanitario, ma più in generale la popolazione del paese, sono abituati a una rapida transizione verso una situazione di emergenza, in considerazione delle sfide alla sicurezza e persino dei conflitti militari in cui il paese è stato ripetutamente coinvolto. Ad esempio, il Comando del Fronte Interno dell’IDF si è assunto la responsabilità di prendersi cura delle popolazioni vulnerabili quando sono stati imposti i blocchi nel paese e ha assistito la polizia nel farli rispettare. L’esercito ha anche assunto la gestione dello sforzo per rompere le catene di infezione chiedendo a ciascun uomo infetto le persone con cui è entrato in contatto. L’intelligence militare ha diretto risorse per raccogliere informazioni sulla malattia e per assistere nell’analisi dei dati sulla sua diffusione in Israele, e infine, il servizio di sicurezza generale è stato incaricato da una decisione del governo di monitorare le persone isolate e infette per assicurarsi che non violino le istruzioni di isolamento che hanno ricevuto.

In terzo luogo, Israele ha un sistema sanitario pubblico efficiente e secondo molte classifiche internazionali è considerato uno dei migliori al mondo, in termini di accessibilità e qualità del servizio che fornisce ai cittadini. Accanto a una serie di ospedali governativi in Israele ci sono diverse grandi organizzazioni di manutenzione sanitaria con una diffusione di cliniche in tutto il paese. Secondo la legge, ogni cittadino deve essere registrato in una delle organizzazioni sanitarie. Questa realtà consente di ricevere informazioni affidabili in tempo reale sullo stato di salute di tutti i cittadini e sulla diffusione di malattie e pandemie. Questo fatto ha permesso di utilizzare rapidamente il sistema sanitario allo scopo di trasmettere informazioni alla popolazione, al fine di effettuare test su larga scala per rilevare il virus o controllare lo stato della malattia, e in seguito ha anche permesso di avere un’operazione di vaccinazione che comprendeva l’intera popolazione, e, naturalmente, tutti coloro che erano interessati alla vaccinazione.

In quarto luogo, la popolazione di Israele è relativamente giovane rispetto alla popolazione dei paesi occidentali. Nel 2020, il tasso di bambini fino a 14 anni in Israele era di circa il 28% e, al contrario, il tasso di persone di età pari o superiore a 65 anni era di circa il 12% rispetto al doppio del tasso in molti paesi europei. Gli studi hanno rivelato che la popolazione adulta in Israele è più attiva rispetto ad altri paesi del mondo, meno isolata e tagliata fuori dai familiari, e quindi ha mostrato una maggiore immunità per affrontare le conseguenze della pandemia.

Israele e la sfida del Covid: i punti deboli

Accanto a tutto questo, va ricordato che c’erano anche ombre nella preparazione di Israele alla lotta contro la pandemia.

Instabilità politica – Israele è caduto in una prolungata crisi politica alla fine del 2018. Nella realtà delle ripetute campagne elettorali, Israele mancava di un governo stabile e questo ha avuto conseguenze su alcune delle decisioni che ha preso. Insieme ai molti elogi che il primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha ricevuto allo scoppio della pandemia, per aver diagnosticato rapidamente il pericolo e essersi mobilitato rapidamente per combatterlo, è stato sostenuto contro di lui che in molti casi ha lavorato per sfruttare la pandemia allo scopo di diffondere la paura tra la popolazione al fine di mobilitare il sostegno per lui e che ha evitato di prendere decisioni per imporre politiche di chiusura rigorosa tra la popolazione ultra-ortodossa per non danneggiare il supporto che gli dà.

Un sistema sanitario che ha subito continui tagli nel corso degli anni – nella transizione che Israele ha vissuto negli ultimi decenni da una politica di stato sociale a un’economia di mercato – ha portato a continui danni alla sanità pubblica e ai sistemi di welfare. Questi hanno influenzato la portata dei servizi medici e anche la loro accessibilità principalmente nelle aree periferiche. Ciò ha indubbiamente creato un onere per il sistema sanitario nelle prime fasi della pandemia, anche se non c’è stato alcun collasso e gli ospedali sono stati anche in grado di far fronte a oltre un migliaio di pazienti gravemente malati al culmine della malattia.

E infine, la società israeliana è caratterizzata da eterogeneità, basata su classe, religione ed etnia. C’è un chiaro divario tra il centro – l’area di Tel Aviv – e la periferia nell’accessibilità ai sistemi sanitari, assistenziali e educativi. Accanto a questo, in Israele ci sono due comunità la cui integrazione nel tessuto sociale è parziale. Uno è la popolazione ultra-ortodossa, che costituisce circa il 13% della popolazione totale. Questa popolazione è spesso di basso status sociale e i suoi tassi di natalità sono elevati, cioè questa è la popolazione che vive in una densità particolarmente elevata e questo ovviamente ha avuto un effetto sulla diffusione della pandemia. Inoltre, è caratterizzato dall’obbedienza ai rabbini e dal sospetto nei confronti delle istituzioni statali. E così, l’applicazione di una politica di chiusure e disconnessione sociale sui sistemi educativi ultra-ortodossi e sulle cerimonie religiose – preghiere nelle sinagoghe, matrimoni e funerali, ecc. – si è rivelata solo parziale. D’altra parte, la leadership religiosa si è mobilitata per incoraggiare la vaccinazione contro il virus, e questo è stato un contributo importante agli alti tassi di vaccinazione tra questa popolazione.

Vale anche la pena notare la popolazione araba, che costituisce circa il 20% della popolazione totale in Israele. Questa popolazione appartiene anche a uno status socioeconomico basso e inoltre vive principalmente in villaggi e città della periferia. Di questi, la popolazione beduina nel sud del paese, che costituisce circa un quarto della popolazione araba, vive in parte in insediamenti nomadi che non sono collegati alle infrastrutture elettriche e idriche e non godono di pieno accesso ai servizi sanitari. Questa popolazione mostra grande sospetto nei confronti delle istituzioni statali. Il risultato è la difficoltà nel mantenere e far rispettare una politica di chiusure e distanziamento sociale, nonché la difficoltà nel convincere questa popolazione a vaccinarsi.

Oltre a questi, dobbiamo naturalmente menzionare la popolazione palestinese che vive nei territori dell’Autorità palestinese in Cisgiordania e sotto il dominio di Hamas nella striscia di Gaza. Si tratta di quasi quattro milioni di persone e forse di più che non sono cittadini di Israele, ma sono praticamente sotto il suo controllo come forza occupante in queste aree. Israele non considerava la popolazione palestinese sotto la sua responsabilità, ma sotto la responsabilità dell’Autorità palestinese e di Hamas e quindi ha fornito solo aiuti indiretti di test e kit di vaccinazione. Vale la pena notare che la popolazione palestinese entra quotidianamente in contatto con la popolazione israeliana – nel mercato del lavoro, ad esempio – e quindi lo stato della malattia tra la popolazione palestinese ha avuto un impatto inevitabile sullo stato della pandemia in Israele.

Israele non ha ancora sconfitto il Covid

La pandemia di coronavirus è stata caratterizzata da ondate di infezioni che sono state caratterizzate dalla rapida diffusione della malattia a centinaia e migliaia di persone infette su base giornaliera nelle prime ondate e a oltre diecimila persone infette al giorno nelle ondate successive. Al culmine della malattia all’inizio del 2022, quando il virus Omicron è diventato dominante, decine di migliaia di persone sono state infettate ogni giorno, sebbene la maggior parte di loro con sintomi lievi.

Man mano che la familiarità con la malattia migliorava, l’accento è stato posto sul monitoraggio del numero di pazienti gravemente malati che necessitano di cure e persino di ventilazione negli ospedali e non sul numero totale di pazienti, che come detto includeva anche una popolazione giovane, alcuni dei quali non avevano alcun sintomo.

La risposta iniziale alla prima ondata – marzo – aprile 2020 – Israele ha risposto rapidamente, ed è stato quindi tra i primi paesi al mondo, a rispondere alla diffusione della malattia Corona. Con la comparsa della malattia in Israele, è stata annunciata una politica di divieto di ingresso e uscita di non cittadini in Israele, e in seguito il trasferimento dei sistemi educativi all’apprendimento a distanza e al lavoro da casa dove ciò era possibile. Hanno anche dato istruzioni per mantenere il distanziamento sociale e infine, nel giro di circa un mese, è stato annunciato un blocco totale in cui è stato limitato il movimento dei cittadini dalle loro case. Insieme a questo, è stata annunciata una politica di rottura delle catene di infezione interrogando le persone infette su coloro con cui sono entrate in contatto, nonché una rigorosa politica di isolamento per le persone infette o quelle con cui sono entrate in contatto.

Questa politica ha effettivamente portato a una drastica diminuzione dei tassi di morbilità e a un’uscita dai lockdown all’inizio di maggio 2020, ma ciò non è stato fatto in modo controllato e il risultato è stato un nuovo focolaio di ondate di infezione (una seconda ondata a maggio-luglio 2020, culminata in una chiusura generale dell’intero paese, e la terza ondata nel dicembre-gennaio 2020).

Va notato che gli sforzi di Israele per sviluppare un vaccino per il virus da solo attraverso l’istituto biologico subordinato al Ministero della Difesa israeliano non sono andati bene in quanto ciò richiedeva conoscenze e capacità che erano al di là delle capacità di Israele. Ma un importante contributo israeliano è stata un’analisi delle informazioni disponibili nei sistemi sanitari in Israele sulle tendenze e le caratteristiche del comportamento del virus che ha permesso agli scienziati israeliani di dare un importante contributo in questo campo alla ricerca scientifica nel mondo.

Vaccinazione della popolazione – Con lo sviluppo di vaccini per Corona da parte di una serie di aziende farmaceutiche e ricevendo l’approvazione di emergenza per la sua distribuzione alla fine del 2020, Israele si è rapidamente preparato a vaccinare l’intera popolazione a partire da dicembre 2020.

Un’azione rapida da parte del governo israeliano sfruttando i vantaggi e i punti di forza del paese – il fatto che si tratti di una popolazione relativamente piccola che ha accesso ai servizi sanitari, ha permesso di presentare un quadro rapido e affidabile dei risultati della vaccinazione. Questo fatto ha permesso di trasformare Israele in un laboratorio sperimentale attraente per le aziende che sviluppano i vaccini, e per questo Pfizer, ad esempio, era disposta a dare a Israele la priorità nella fornitura di vaccini, il che ha permesso di vaccinare la popolazione con un vaccino completo (due vaccini come richiesto secondo le specifiche mediche di Pfizer).

L’operazione di vaccinazione rapida, nell’ambito della quale circa il 60% della popolazione del paese è stata vaccinata entro sei mesi (e ad eccezione dei loro giovani, non è stata ancora offerta alcuna vaccinazione, questo era anche un tasso molto più alto), ha permesso di formulare una politica che consente ai guariti e ai vaccinati di tornare pienamente alla loro routine quotidiana – sulla base della presentazione di un certificato di guarigione dalla malattia o vaccinazione. E così, Israele è diventato anche un pioniere nel tornare alla normalità all’ombra della malattia per questa popolazione di coloro che stanno guarendo e vaccinati. I dati forniti da Israele hanno dimostrato inequivocabilmente l’efficacia dei vaccini, il loro contributo a migliorare la capacità dell’organismo di difendersi in caso di malattia, ma anche la diminuzione nel tempo dell’efficacia del vaccino.

Come accennato, il Covid-19 si è dimostrata una malattia ingannevole perché è diventato presto chiaro che il vaccino si è indebolito dopo pochi mesi e, a parte questo, sono state scoperte nuove varianti alfa, delta e Omicron contro cui i vaccini si sono rivelati meno efficaci e che quindi anche le persone infette o vaccinate sono state infettate ancora una volta.

Infatti, nel giugno 2021, sebbene circa la metà della popolazione del paese fosse già vaccinata, c’è stato un nuovo aumento dei casi di infezione, la maggior parte dei quali ha avuto origine da israeliani che sono tornati da altri paesi e sono stati infettati dal ceppo delta del virus che è diventato dominante nel mondo e in Israele. E così, la quarta ondata della pandemia di corona è iniziata in Israele, eppure è stato un virus il cui impatto sui pazienti è stato più facile. Nel luglio 2021 Israele è stato il primo paese al mondo a vaccinare i suoi cittadini con un terzo vaccino (vaccino di richiamo).

“Vivere insieme alla pandemia” – ma questa volta il governo ha deciso un cambiamento di politica sotto il titolo di “convivere accanto alla pandemia“. Il principio guida della strategia afferma che il contagio deve essere soppresso con il minimo danno per l’economia. Pertanto, l’esame della gravità della pandemia non sarà effettuato in base al numero di pazienti, ma in base all’onere per i sistemi sanitari e al numero di pazienti gravemente malati e persino di quelli con ventilatori.

Eppure, all’inizio di settembre 2021, Israele era il paese con il più alto numero di persone verificate al mondo in relazione alle dimensioni della popolazione. Ma d’altra parte, la vita continuò come al solito e la vita economica cominciò a riprendersi.

Una quinta ondata è iniziata alla fine del 2021 – nei mesi di novembre – dicembre con la comparsa del ceppo Omicron. Sebbene il governo abbia imposto un divieto di ingresso e uscita in Israele e abbia incoraggiato il lavoro da casa nel settore privato, ha evitato di imporre un blocco. Inoltre, ha deciso nel gennaio 2022 di somministrare un quarto vaccino a tutta la popolazione. La sesta ondata – nel giugno 2022, la morbilità ha iniziato ad aumentare di nuovo, principalmente a causa della diffusione della variante 5.BA, ma questo non ha ricevuto alcuna attenzione, poiché si è scoperto che, di regola, il suo danno è lieve in coloro che sono vaccinati. Nel settembre 2022, Israele ha iniziato a vaccinare la popolazione con un vaccino contro l’Omicron.

In tutto quanto sopra per quanto riguarda la vaccinazione della popolazione di Israele contro il Covid, a partire da ottobre 2022, 6.718.301 hanno ricevuto almeno una dose, di cui 1.643.280 hanno ricevuto due dosi, 3.661.649 hanno ricevuto 3 dosi di vaccino e 849.358 hanno ricevuto 4 dosi di vaccino (su una popolazione totale di 9,2 milioni).

Vale la pena notare che molti hanno evitato di ricevere i vaccini sia perché i ceppi delta e omicron si sono rivelati più facili sia perché la popolazione israeliana è comunque per lo più giovane e i vaccini per i bambini sotto i 16 anni sono stati sviluppati e messi in uso dopo che la pandemia aveva già superato il suo picco e quindi il tasso di vaccinazione tra la popolazione giovane era relativamente basso.

Va anche notato che la risposta della popolazione ha conosciuto alti e bassi, all’inizio la mobilitazione era evidente, ma con il passare del tempo, la stanchezza era evidente e anche la sensazione che la pandemia non sia così terribile poiché colpisce gli adulti. Ciò ha avuto l’effetto di diminuire i tassi di vaccinazione. Va anche notato che l’effetto degli oppositori del vaccino è stato marginale.

L’economia israeliana e il virus corona

La pandemia ha avuto anche conseguenze economiche, poiché per rallentare il tasso della sua diffusione, è stata decisa una politica di distanziamento sociale e chiusure che ha provocato la paralisi della vita economica. Il governo israeliano ha avviato una vasta gamma di programmi di aiuto per le persone colpite dal danno economico del virus corona.

Al culmine del virus, il livello di disoccupazione che era alla vigilia dello scoppio della crisi è aumentato dal 3-4% a circa il 10%, ma in pratica circa un quarto dei dipendenti è stato costretto a prendere un congedo temporaneo o è stato influenzato dalla portata del lavoro e dello stipendio. Ma la ripresa è stata rapida. L’entità della disoccupazione è diminuita a partire dall’inizio del 2022 a circa il 3%, anche meno del suo tasso pre-covid del 2,2%, il PIL pro capite è diminuito del 3,9%, ha registrato una rapida ripresa rispetto a tutti i paesi sviluppati del mondo e ha registrato un aumento dell’8% nel 2021 e un tasso di circa il 7% nel 2022.

In conclusione, durante le ondate della pandemia di Corona, 11.710 israeliani sono morti e circa quattro milioni e mezzo sono stati infettati. Va da sé che la ricerca sui danni a lungo termine della malattia, post-Corona, è ancora agli inizi ed è quindi prematuro valutare le conseguenze a lungo termine di questo numero di pazienti sulla società e sul paese.

Tuttavia, si tratta di un numero relativamente basso di vittime rispetto a paesi come gli Stati Uniti dove sono morte oltre un milione di persone (su una popolazione di circa 330 milioni), l’Italia dove sono morte oltre 177 mila persone su una popolazione di circa sessanta milioni o la Germania dove sono morte circa 150 mila persone su una popolazione di 83 milioni.

In generale, si può affermare che la società e i sistemi governativi in Israele sono stati in grado di affrontare con successo la pandemia e le sue conseguenze, di rispondere nel modo più rapido ed efficace possibile, in considerazione dei limiti della conoscenza della malattia, e di ridurre il più possibile i suoi effetti.

La solidità dei sistemi statali, i loro punti di forza e la loro esperienza hanno aiutato la leadership israeliana a prendere decisioni efficaci. La rapida ripresa economica dalla pandemia e il ritorno alla normalità ne sono la prova

Israele – come società e come paese – è stato quindi in grado di affrontare con successo la sfida del virus del Covid-19.